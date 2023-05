Cinco consejos para diseñar la cocina ideal en espacios reducidos

lunes 15 de mayo de 2023 | 0:00hs.

Si se tiene un espacio reducido y se desea saber cómo diseñar cocinas pequeñas, hay que seguir cinco consejos para diseñar la ideal y detalles que van a permitir aprovechar al máximo el espacio.



Es sabida la importancia de generar ambientaciones funcionales en cocinas pequeñas. En pocos metros cuadrados tiene que entrar la cocina, la heladera, los muebles y otros electrodomésticos sin dejar de lado la comodidad.



Cocinas funcionales

Distribución de los muebles: Para aprovechar el espacio de las cocinas pequeñas, la distribución de los muebles es fundamental.



Hay muchas opciones, pero algunas pueden ser en dos frentes, en forma de L o en un solo frente. Las cocinas pequeñas en dos frentes pueden incorporar el lavadero a través de una puerta.



La cocina y lavadero unidos te permiten tener todo en un solo espacio y aprovechar al máximo los metros disponibles. Además, en ese espacio podés guardar los electrodomésticos que no querés que se vean en la cocina. Un ejemplo es una cocina rectangular con muebles a ambos costados y al final una puerta a un lavadero pequeño.



Barra

Una gran estrategia para separar ambientes: Otro consejo es agregar una barra para separar la cocina de la sala ya que, en muchos casos, al ser un espacio reducido se evita realizar paredes para aprovechar más los metros disponibles. La barra puede tener el mismo material que las mesadas. El mármol es un clásico que aporta resistencia, seguridad y diseño. La madera también es muy elegida.



Colores e iluminación en las cocinas pequeñas y los consejos para diseñar la tuya: Los colores claros siempre generan una sensación de amplitud. Por eso, aconsejamos que para las cocinas pequeñas se elijan revestimientos y pinturas en color blanco, en la gama de los grises o tonos neutros.



Al igual que los colores, una buena ventana es ideal para que ingrese mayor cantidad de luz natural. Sin duda, lo importante es que la cocina esté bien iluminada para sentir que es más amplia.



Mirar hacia arriba

Siempre es recomendable aprovechar todos los espacios, pero sin sobrecargar la habitación. Por eso es importante mirar hacia arriba y elegir muebles o estanterías colgantes para aprovechar las paredes.



Una alacena moderna que combine con el bajo mesada es ideal para guardar las cosas y que no se vean.



Pocos objetos a la vista

El último consejo se relaciona con la tendencia minimalista y su premisa ‘menos es más’.



En las cocinas pequeñas es mejor que no todos los electrodomésticos estén a la vista. Un espacio cargado de objetos decorativos y otros muebles generará la sensación de caos y la convertirá en una cocina más reducida.