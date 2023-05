La indignación de Thelma Fardín tras la absolución a Juan Darthés

lunes 15 de mayo de 2023 | 6:00hs.

“La Justicia es el último bastión de un sistema violento y patriarcal”, disparó Thelma Fardin en la conferencia de prensa que dio luego de que el Tribunal de Primera Instancia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa por abuso sexual.



Al borde del llanto, la actriz se mostró indignada por el fallo a favor de Darthés: “La Justicia propone un juego perverso, las víctimas somos el único orejón del tarro”.



Más allá de esto, aseguró que seguirá peleando y que en los próximos 15 días apelará: “Es una batalla que conquistamos, no lo van a cambiar. En eso no vamos a retroceder. Mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo”.



Durante su descargo, les pidió a las mujeres que atraviesan por una situación similar que no se sientan adoctrinadas por este fallo: “Les quiero pedir a todas esas personas que se atrevieron a hablar después de aquella conferencia de 2018 que no sientan que esto los adoctrina. No me adoctrinan a mí, que no se lo hagan a ustedes”.