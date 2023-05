El mundo está loco, loco, loco (II)

domingo 14 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Sin dudas, la guerra es una de las calamidades mas atroces de la historia humana, que nos acompaña desde tiempos remotos con escasos períodos de paz perdurable. Acabamos de dejar atrás al siglo XX, que, según el gran historiador Eric Hobsbawm, fue el más sanguinario y belicista de toda la historia; afirmación que se sustenta en datos “duros”; estadísticas irrefutables de cantidad de muertos civiles y militares, heridos, mutilados, destrucción material de todo tipo y dictaduras de enorme crueldad, que abarcaron al mundo entero. ¿Qué pasará en este siglo apenas estrenado?

La geopolítica científica, nacida en el paso del siglo XIX al XX, no tenía en sus orígenes vinculación con la guerra, sin embargo, como muchos otros aportes de la ciencia, fue empleada muy pronto con fines bélicos. El célebre geógrafo Yves Lacoste tituló su libro más famoso: “La Geografía, un arma para hacer la guerra”. Ambos conceptos quedaron unidos desde comienzos del siglo XX y hasta el final de la segunda guerra, cuando la sola mención de geopolítica evocaba la aventura hitleriana y sus consecuencias, pasando a una especie de ostracismo intelectual, para renacer treinta años mas tarde como consecuencia de la descolonización masiva, la disolución de la URSS y la emergencia de China y muchos otros procesos de veremos mas adelante. Veamos ahora ese nacimiento, Destacaré, en primer lugar, el papel de Frederick Ratzel, (1844-1904) como el inicio de este recorrido. Autor polifacético, adhirió al paradigma evolucionista, considerando que las sociedades humanas son como organismos vivos que nacen, se desarrollan y luego mueren. En esa trayectoria están sometidas a las determinaciones del medio geográfico. Y, por lo tanto, buscan siempre los mejores mecanismos de adaptación y ocupación de los espacios necesarios para su crecimiento y realización. Aquí estaba ya incubada una idea que iba a ser desencadenante de la segunda guerra mundial: el espacio vital, el “Lebensraum”, núcleo central de las políticas nazis de expansión. En la obra de Ratzel no sólo aparece esta idea de la evolución social, sino que también se encuentra el germen de la teoría difusionista, que explica la historia a través de las migraciones y las mezclas y prestamos culturales.

El geógrafo Rudolf Kjellén (1864-1922), de origen sueco, se trasladó a Alemania realizar sus estudios en donde tomó contacto con la obra de Ratzel y fue el primero en utilizar el termino geopolítica, dentro de su interés por la geografía política. Esa disciplina comienza su marcha con un nombre propio. A partir de entonces se crearon los primeros modelos geopolíticos que se presentaban como grandes propuestas estratégicas. Estos autores eran todos ellos seguidores de las obras de Ratzel y Kjellén.

Alfred Mahan (1840-1914) fue almirante, historiador y geógrafo. Sus ideas geopolíticas conformaron un modelo que explicaba el éxito de Inglaterra en su expansión mundial y que, según su opinión, EE.UU. debía imitar. Cuando vemos a la flota norteamericana recorriendo el mundo en forma de patrullaje perpetuo, comprobamos que la predica de Mahan tuvo éxito. Luego de algunas vacilaciones el presidente William McKinley (1843-1901) adoptó sus doctrinas. Su obra mas importante fue: “Influencia del poder naval en la historia (1660-1783)”, de 1890. Quien pudiera dominar la navegación, tanto mercante como militar, dominaría el mundo. En el Río de la Plata, nosotros conocimos esta teoría en la práctica y antes de su formulación, durante las dos invasiones inglesas. El dominio del mar permitía la ocupación de enclaves estratégicos, como islas, pensemos en Malvinas, o en puntos costeros que permitieran las entradas hacia el interior de los continentes. Hoy esta doctrina se ve aplicada en la enorme cantidad de bases que posee EE.UU. en todo el mundo (750 bases en 80 países), cuya flota siguió los pasos de su madre patria. Sólo que ahora las naves son acompañadas por otros componentes. Inglaterra logró con el despliegue de su marina de guerra y mercante el imperio colonial mas grande de la historia con 32 millones de kilómetros cuadrados. Esta estrategia geopolítica propuesta por Mahan, y exageradamente resumida aquí, no desapareció, sino que se fusionó con el próximo modelo que expondré. A diferencia de Mahan, Halford MacKinder (1861-1947), geógrafo británico, formuló su teoría de “El pivote geográfico de la historia”, de 1904. Según este autor, la historia podía explicarse a partir de una realidad geográfica: “La gran isla continental”, la masa terrestre de Eurasia y sus zonas directamente conectadas, Quien dominara el centro de la masa continental euroasiática dominaría al mundo. Todo lo importante ocurrido en la historia habría tenido lugar en dicha “isla” gigantesca. Sus pensamientos fueron respaldados por abundantes argumentos históricos y geográficos. Por el momento, yo los invito a pensar dónde hay una guerra en la actualidad que parece darle la razón. Por un lado, la Otan avanza hacia el este y por otro Rusia, con el respaldo silencioso de China, opone una resistencia a ese avance con la invasión a Ucrania. En las guerras todos los protagonistas dicen estar defendiéndose. Eso forma parte de la propaganda, que también debe ser incluida entre las tácticas geopolíticas, ya que la geopolítica actual investiga las “guerras híbridas” que son mucho mas que militares. Las prácticas hegemónicas de EE.UU. se remontan a comienzos del siglo XIX con la doctrina de “América para los americanos” y “El destino manifiesto”. Motivo central del próximo articulo. Y son muy anteriores a los autores que venimos comentando. Así llegamos a un autor que fue el responsable de la excomunión académica y científica de la geopolítica por muchos años. Me refiero a Karl Haushofer (1869-1946), discípulo de los autores mencionados y uno de los responsables de la vocación expansiva e imperial del nazismo. Sin embargo, este autor no poseía ideas genocidas y antisemitas y fue desplazado a un lugar oscuro y secundario, sospechado de deslealtad a Hitler. Su idea del “espacio vital” o “Lebensraum” caló muy hondo en las jerarquías nazis en la que tuvo amigos, como Rudolf Hess. La expansión hitleriana incluía el genocidio, desplazamiento y esclavitud de las poblaciones desplazadas.

En sus orígenes, con Ratzel, esta noción se refería, desde una visión darwinista, a las necesidades espaciales de las especies vivas. Luego el darwinismo de hizo social, con autores como Herbert Spencer en Inglaterra. Hitler aplicó la doctrina de la lucha por la existencia, la selección natural, la superioridad racial, etcétera al caso alemán. Alemania merecía, por su superioridad racial, histórica, cultural y vocación de dominio, conquistar los espacios adyacentes hacia el oriente de Europa, ricos en tierras fértiles, petróleo, minerales, etcétera que estaban poblados por los eslavos, considerados inferiores y enemigos de todo progreso. Toda la geopolítica alemana fue una respuesta al tratado de Versalles, que le había aplicado duros castigos al final de la primera guerra y a la convicción de un destino imperial sustentado en los principios expuestos.

Los judíos, por su parte, eran acusados de la crisis económica de posguerra y de su amenaza a la pureza racial aria. Según el nazismo eran los ideólogos y ejecutores de una conspiración internacional contra las razas superiores de origen indoeuropeo. En el próximo articulo veremos cómo en América se desarrollaron las estrategias geopolíticas practicas según principios políticos, diplomáticos y militares mucho antes de los planteos teóricos que resumí, pero que actuaron como antecedentes históricos de dichas teorías. Y ya estaremos en las puertas del mundo actual con algunas herramientas para pensar.

Por Roberto Carlos Abínzano

Profesor Emérito Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones