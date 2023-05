El territorio Fun

domingo 14 de mayo de 2023 | 1:30hs.

Las más pedidas

1 Que se parezca a ti -Tiago PZK

2 Tu recuerdo - Emilia; Lyanno; Wisin

3 Una noche sin pensar - Sebastián Yatra

4 Flowers - Miley Cyrus

5 Cupido - Tini

6 Obsesión - Lali

7 Music Sessions Vol. 53 - Bizarrap; Shakira

8 Cuéntame -

LIT killah; Luck Ra

9 Perfecta ( versión 2023) -FMK; María Becerra; Miranda!

10 Perfecta - Dread Mar I; Rusherking

Se volvió viral por mostrar un tip sencillo para reutilizar los jeans

Michelle Macia es una tiktoker colombiana que se ganó su gran lugar en las redes sociales, donde demuestra sus conocimientos como diseñadora de moda. Además de enseñar y

promover la importancia de la sustentabilidad de las prendas, deja diversos tips para poder darle utilidad a aquellas que creíamos que no podían volver a ser usadas, ya sea por el paso

de la tendencia o porque ya el talle no es el adecuado. En su último video se hizo viral por mostrar cómo, con un atomizador, agua y suavizante para ropa, logró agrandar un jean que

ya no le quedaba. Varios usuarios comentaron que aplicaron la técnica y les fue de gran utilidad.

La tiktoker comentó: “Aproximadamente, el pantalón se agranda dos

centímetros. Y es bastante efectivo cuando el material es más rígido”.

Ahora ¡ya no

descartes esas prendas!



Con puntaje perfecto, llega ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’

Después de mucha espera, sale a la venta ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, la secuela de Nintendo a uno de los videojuegos más aclamados de la historia: Breath of The Wild.

En las últimas horas, las críticas y análisis de la prensa en todo el mundo parecen confirmar que este título seguirá el mismo camino de gloria.

La plataforma OpenCritic, que agrupa críticas de todo el mundo, ya lo tiene cómo el juego mejor calificado de la historia, con 97 puntos sobre 100, a través de 62 análisis distintos. Mientras que Metacritic, otra plataforma similar, lo coloca en el puesto número 30, con 96 puntos de 86 críticas diferentes.

El videojuego está disponible desde la madrugada de ayer en Argentina en el formato digital.

Es el primero que Nintendo cobrará a U$S 70. En nuestro país, en la tienda oficial, se traduce a $13.459 más impuestos. Agregando los cargos extra e impuestos, el precio final rondaría los $23.553,25.

Ariana Rojas y Araceli Toledo.

Benjamín Estacechsen y Florencia Montañés.

Liz Voglet, Mariano Rodríguez y Cris Voglet.

Ayelén Gómez, Renata Orué y Mariana Molina.