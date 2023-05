Chantal decidió retirarse de Cocineros Argentinos

domingo 14 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Cocineros Argentinos se convirtió uno de los clásicos programas de la TV Pública. Recientemente, se generó revuelo por la abrupta salida de Juan Ferrara. El chef quedó desvinculado del ciclo tras una década y media de trabajo. Fuertes rumores señalaron a Chantal Abad, quien se sumó al equipo hace un mes aproximado, como la supuesta causante de su desvinculación. La cocinera reveló en Intrusos que decidió dar un paso al costado de manera temporal de la conducción del ciclo por la escandalosa salida de su colega. “Tuve una reunión con la gente de la productora”, señaló muy angustiada por haber quedado involucrada en la situación. Y agregó: “Les dije que me siento incómoda. Entiendo que Juan ya hizo su parte, que dijo públicamente que esto no tiene que ver conmigo y que ustedes hicieron lo mismo, pero me parece que necesitamos un parate y trasnparentar todo”.