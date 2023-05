De Giácomi es el flamante monarca de la Copa El Territorio de golf

sábado 13 de mayo de 2023 | 18:37hs.

El posadeño Juan De Giácomi batió en la final a Leonardo Triadani en el hoyo 18 y volvió a coronarse en este certamen por quinta vez. Una marca que lo deja en la historia grande. Cerró una semana perfecta en el Tacurú, aunque hoy tuvo que trabajar más de la cuenta. Por la mañana derrotó en las semis a Jonathan Rodríguez.

Tras el encuentro hablaron los protahonistas. El subcampeón, Rodrígurz, afirmó que "es un torneo que esperamos todos los jugadores durante todo el año y siempre sale muy lindo, así que haber clasificado y haber llegado hasta acá me pone muy contento, aparte lo pude ganar en el 2021, en el 2022 llegué hasta la semifinal y ahora nuevamente llegué a la final así que estoy súper satisfecho con mi juego".

Tambiés se refirió a su rival, "es un jugador excepcional, practica mucho, le pone mucho empeño a lo que hace y le gusta mucho jugar al golf, no te diría que se dedique a eso pero practica un montón. La verdad que haber llegado hasta el final me deja extremadamente satisfecho. No esperaba llegar hasta ahí con él".

Por su parte, Di Giácomo afirmó que el triunfo es "una sensación increíble, porque la verdad creo que es un torneo con mucha historia en el Tacurú. Creo que es el torneo más importante del año que se juega acá. Así que me pone muy contento por haber al poder ganado nuevamente".

Y sobre las claves para ser cinco veces campeón del torneo afirmó que "juego desde la etapa de clasificación hasta los seis o siete partidos que se jugaron y creo que esa fue la clave de todo". Contó además que antes del torneo "me estaba costando mucho poder ser regular y constante en cuanto a las vueltas que jugaba. Y creo que Estas fueron dos semanas donde pude jugar muy buen golf y creo que recuperar mi nivel nuevamente".

Sobre sus rivalea dijo qie "la verdad que todos los partidos que jugué, todos los chicos jugaron muy bien. El partido de semifinales hoy con Johnny fue, la verdad, fue excelente. Un chico que recién empezó hace un año y bueno creo que todos se destacaron y hicieron lo mejor posible y nada yo también creo que aproveché mi buen gol para poder ganar".