Jorge Rial contó los cambios rotundos que implementó en su vida tras haber sufrido un infarto en Colombia

sábado 13 de mayo de 2023 | 16:30hs.

Jorge Rial regresó de Colombia y se comprometió a empezar una nueva vida tras el infarto que sufrió hace dos semanas. Asustado, pero con muchas ganas de seguir disfrutando de sus seres queridos y amigos, hizo un drástico cambio de hábitos y está muy contento. En sus redes mostró que ya comenzó a ejercitarse.



El periodista salió a caminar y compartió una profunda reflexión con sus seguidores. “De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida”, sostuvo.

El exconductor de Intrusos aseguró que ahora se prioriza. “Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme. Aun no se por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad”, concluyó esperanzado de no volver a pasar por un peligroso episodio cardíaco.

El estremecedor pedido que Jorge Rial le hizo a Luis Ventura

Jorge Rial y Luis Ventura no solo fueron colegas, sino socios, amigos y familia. Pero el vínculo se quebró el 13 de junio de 2014, cuando el entonces conductor de Intrusos le soltó la mano a su compañero tras un escándalo familiar.

Pese a las diferencias, el presentador de Secretos Verdaderos se angustió al enterarse que su ex mano derecha había sufrido un infarto en Colombia. El miércoles, al aire de A la tarde (América), recordó el importante pedido que Jorge le hizo tiempo atrás por si algo le pasaba. “Me hizo firmar un papel prometiendo que velaría por el bienestar de Morena y Rocío”, lanzó.

“Con Rial compartíamos un camarín de dos por dos. (...) Un buen día me dijo ‘vení y firmá acá’. Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero para la otra me dijo ‘si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”, relató.

En el estudio preguntaron si no era muy exagerado que el periodista temiera por su vida, y Ventura expresó: “En esa época nuestra, no. La firma fue para hacerme responsable de que, si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas. El papel lo tiene él”.