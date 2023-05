Fabián Gianola fue sobreseído de la causa de abuso sexual iniciada por Fernanda Meneses

sábado 13 de mayo de 2023 | 13:00hs.

Fabián Gianola fue sobreseído en la causa de abuso sexual iniciada por Fernanda Meneses en 2019, según lo resuelto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 49.

Hace dos meses la fiscal Mariela Labozzetta había solicitado el procesamiento del actor sin prisión preventiva por la acusación formulada por Meneses. En la causa, lo consideró a Gianola como “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.



Pero durante la jornada del viernes se dio a conocer que el intérprete fue sobreseído de dos de los hechos por los que lo acusó Meneses. El primero fue la denuncia de abuso sexual mediante acceso carnal, vía vaginal que habría ocurrido a fines del año 2011; y el segundo fue en agosto del año 2017 en el interior de uno de los camarines de Canal 9.

A finales de marzo y en conversación con Guillermo Andino en A24, Meneses dijo: “Soy culpable de haber estado con un hombre casado, me arrepiento de eso... No es mi pensamiento de hoy, lo estoy trabajando en terapia”. Después de haber sugerido que transitó por un embarazo, la panelista Angie Balbiani se lo preguntó directamente: “¿Vos estuviste embarazada de Fabián Gianola?”. “Sí, estuve embarazada de Fabián, es verdad. Eso no significa que haya llegado a término el embarazo porque yo perdí muchos. Y si yo hubiera querido fama, como dice él, me hubiera sentado embarazada en 2003 en Intrusos”, respondió sin vueltas.

En marzo de 2022, la jueza de instrucción Ángeles Mariana Gómez Maiorano había dictado la extinción de la acción penal por prescripción y el sobreseimiento de Gianola en la causa que le inició Meneses por supuestos hechos de abuso sexual ocurridos entre 2016 y 2017 en las instalaciones de Canal 9.

En el documento al que accedió Teleshow en aquel momento, la magistrada explicó su resolución a partir de la prescripción de los hechos: “Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo máximo para el delito pesquisado y considerando que no han acontecido ninguno de los actos pasibles de suspender o interrumpir el curso de la prescripción, se estima que corresponde declarar extinguida la acción penal por prescripción en relación a los hechos oportunamente atribuidos a Fabián Javier Gianola y consecuentemente, compete disponer su sobreseimiento, en los términos del artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal de la Nación”, expresa al final del escrito de 13 páginas fechado el 28 de marzo.

La denuncia penal había sido radicada por la actriz en junio de 2019. “Hace un año logré efectuar la denuncia pública, hoy presento la denuncia formal ante el poder judicial”, explicó entonces Meneses luego de presentar el escrito. “Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció, hoy no está con nosotros”, aseguró quien trabajó como guionista de El kiosquito de Fabián en 2015, en donde interpretaba a la vecina del personaje de Gianola.

En el escrito la jueza repasa punto por punto los hechos presuntamente ocurridos y denunciados, y da detalles de las pruebas recolectadas en cada caso. Se trata de siete episodios, cuatro de ellos denunciados por Meneses y otros tres por la locutora Viviana Aguirre, que fueron unificadas el 3 de junio de 2019. Las situaciones en las que Gianola fue sobreseído ocurrieron entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 en los camarines de Canal 9.