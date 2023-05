Educación especial: el desafío de hacer la secundaria

sábado 13 de mayo de 2023 | 6:05hs.

La demanda de personas con discapacidad que quieren continuar con sus estudios secundarios es alta. Sin embargo, no es suficiente el recurso humano formado ni tampoco existen establecimientos educativos de nivel secundario específicamente destinados a la educación especial. Las Escuelas de Formación Integral, que funcionan en Posadas y en Garupá, tienen el objetivo de certificar la terminalidad primaria de sus estudiantes.

“En la gestión pública de la provincia no tenemos escuelas secundarias, lo más cercano en cuanto a franja etaria son las EFI, escuelas de formación integral, que tenemos en Posadas y en Garupá únicamente. Se está trabajando para poder abrir anexos en el interior para responder esa demanda”, indicó la directora de Educación Especial del Consejo General de Educación, Liliana Santander.

A su vez, recalcó que “la inclusión educativa es una tarea de todos los agentes del sistema, es en corresponsabilidad”.

Respecto a las trayectorias actuales, puntualizó que “en total serían 1.759 estudiantes en el ámbito público, integrados en escuelas comunes y de adultos y en los privados son 1.939”. Esto da cuenta de que las familias tienen un tendencia a elegir el sector privado para la formación de sus hijos.

Asimismo, según datos de Educación Especial, en toda la provincia la cantidad de estudiantes que cursan el secundario integrados en escuelas comunes del ámbito público apenas llegan a catorce. “Tenemos tres zonas de supervisión. En el Norte tenemos incluidos cuatro estudiantes con compromiso motor, en zona Centro uno con compromiso motor y siete neuromotores y en zona Sur tenemos dos incluidos con compromiso neuromotor”, identificó.

A su vez, aclaró que se acompaña a escuelas secundarias que reciben estudiantes con discapacidad siempre y cuando lo soliciten.

“Eso está pautado en la Ley de Educación Inclusiva de la provincia, que explicita cómo lograr el sostenimiento de la trayectoria de un estudiante con alguna condición de discapacidad en cualquier nivel del sistema educativo”, dijo, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Además, señaló que “la escuela especial certifica la terminalidad primaria en las escuelas sede de modalidad especial y, con eso, da apertura al estudiante a que pueda seguir cursando”.

Por otra parte, Santander explicó que, si bien no se llega a cubrir todas las demandas por falta de recursos humanos, se asesora a los equipos docentes por institución que solicite acompañamiento.

“Tratamos de hacerlo por radio y en el interior se complica porque no hay escuelas en todas las localidades. La modalidad es transversal y trabaja con todos los niveles. Tenemos un amplio campo de trabajo que, a veces, no puede responder a todas las solicitudes. Para paliar esas situaciones, hacemos configuraciones de apoyo de asesoramiento. Se asesora el equipo docente de la institución porque la inclusión es una cuestión que tiene que estar en el PEI de la escuela que incluye. No es un maestro o un aula, toda la escuela tiene que estar predispuesta para recibir a los estudiantes con discapacidad”, remarcó.

En ese marco, hizo hincapié en que “todo es a demanda” y que se trata, en la medida de posibilidad en cuanto recursos humanos, de responder a todos.

“La ley dice que no se le puede negar la inscripción a una persona con discapacidad, es un acto de discriminación hacerlo. Para poder favorecer esa trayectoria es necesario el apoyo desde la modalidad especial o de los acompañantes externos para quienes tienen obra social. Ese acompañante interactúa con el equipo de la escuela que recibe al estudiante y con la familia”, añadió.

Por sobre todas las cosas, subrayó que “tiene que oírse y ser tenida en cuenta la palabra de la persona con discapacidad”.



En cifras

1.939

Del total de estudiantes con discapacidad en la educación obligatoria, 1.939 asisten al sector privado.

