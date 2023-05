Denuncian a dos menores por lesionar e intentar abusar de un compañero

sábado 13 de mayo de 2023 | 6:03hs.

Un alumno de 15 años del Bachillerato con Orientación Polivalente (BOP) N° 2 de la localidad de San Martín denunció por lesiones e intento de abuso sexual a dos compañeros del mismo curso. Incluso, aseguró que uno de ellos grabó con su celular la agresión.

A consecuencia del ataque la víctima padeció la fisura de dos costillas, según precisó el médico que lo atendió en el Hospital Samic.

La denuncia fue radicada el jueves por la abuela del chico ante la Seccional Primera de Oberá, mientras que ayer el sumario pasó a la comisaría de San Martín que tiene jurisdicción en el caso.

El Juzgado Correccional y de Menores de Oberá dispuso que se recepcione declaración informativa al menor lesionado y se establezca la edad de los agresores para avanzar en la causa.

El presunto hecho se habría registrado el último martes en una vivienda del barrio Municipal, donde reside uno de los dos acusados.

En diálogo con El Territorio, la abuela del alumno agredido contó que el adolescente vive con ella y se mostró sorprendida por el accionar de sus compañeros, a quienes conoce y en varias ocasiones fueron a su casa.

Tal como indicó en la denuncia, el martes su nieto le avisó que se retiraban antes porque algunos profesores se adhirieron al paro, ante lo cual le avisó que entre varios irían a la casa de un compañero.

“Me dijo que tomaban un tereré, comían algo y volvía. A eso de las dos de la tarde se empezaron a ir y él se quedó con el dueño de casa y otros dos. Dice que en un momento uno lo tomó por sorpresa y a los empujones le llevó a la pieza, le tumbó sobre el canto de la cama y le lastimó las costillas; se le tiró encima y le decía ‘te voy a violar, te voy a violar’, mientras le apretaba el cuello”, relató en la víspera.

“Te vamos a violar y filmar”

Según la denuncia de la tutora, en segunda instancia se sumó el menor dueño de casa que comenzó a grabar el ataque.

“Contó que le decían ‘te vamos a violar y filmar’. Mi nieto es menudito, flaquito, pero se defendió con alma y vida. Luchó y pudo zafar, agarró su mochila y salió corriendo”, indicó. El damnificado señaló que el cuarto chico que se hallaba en el lugar sólo miraba, que no le hizo nada.

Una vez en su domicilio, en primera instancia el estudiante agredido no le contó nada a su abuela, aunque ésta lo encontró diferente a lo habitual.

“Llegó y no dijo nada, pero estaba un poco raro. El miércoles no hubo clases y al mediodía noté que no estaba bien, entonces le pregunté qué le pasaba y me dijo que le dolían las costillas. Recién ahí me contó que los compañeros lo atacaron”, mencionó.

El chico evidenciaba mucho dolor, por lo que lo trasladó al Hospital Samic, donde lo revisaron y le hicieron una placa, lo que corroboró que tiene dos costillas fisuradas.

“El jueves fue al colegio, pero antes de salir de casa me dijo: ‘Abuela, tengo que contarte algo más. Mis compañeros me quisieron violar, pero no llegaron a hacer nada’. Ahí me contó todo. Yo no podía entender. Me sentí muy mal”, señaló.

Ante tremenda afirmación, la tutora fue al colegio y le comentó la situación al preceptor, quien le indicó que debía radicar la denuncia.

Sobre el estado de su nieto, lamentó que “no quiere ir más al colegio porque está con miedo, y también me contó que hacía rato que lo venían molestando, pero nunca pasó algo tan grave como lo del martes. Está con faja y antiinflamatorio por las fisuras, y va a necesitar un psicólogo”.

En tanto, por el momento la institución no tomó ninguna determinación respecto a los acusados.

Antecedente grave

En abril de 2019, un alumno de cuarto año del BOP N° 2 de San Martín fue agredido en el baño de la institución y sufrió un traumatismo de cráneo grave, por lo que tuvo que ser derivado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas. Incluso, permaneció en coma inducido durante varios días.

Según la denuncia radicada por su mamá, el día del hecho recibió un mensaje de texto de la preceptora, quien le manifestó que el adolescente estaba descompuesto y se retiraría del colegio.

Pero al llegar a su domicilio no contó que lo agredieron y se limitó a decir que le dolía el hombro.

A media tarde llegó su hermana que asistía a la misma institución, quien le contó a la madre que el chico tuvo una pelea.

Con el transcurso de las horas M. (16) comenzó a evidenciar un fuerte dolor de cabeza y su mamá decidió trasladarlo al Hospital Samic, donde los estudios de rigor determinaron un traumatismo craneoencefálico grave y su derivación urgente al Madariaga.

Sobre la ataque, mencionaron que la víctima contó que estaba conversando con otro chico, se reían y, aparentemente, el agresor pensó que se burlaban de él y lo golpeó a traición.

Ante la gravedad del hecho, desde el Juzgado Correccional y de Menores ordenaron la recepción de testimoniales a compañeros y docentes que pudieran aportar datos para confirmar la identidad de los agresores, quienes luego no afrontaron mayores consecuencias por ser menores.