Flores fue reelecto en Candelaria y Pezoa regresa a Santa Ana

sábado 13 de mayo de 2023 | 6:07hs.

Con el escrutinio en marcha que se estima concluirá en esta jornada, ayer se terminó clarificando el resultado electoral del domingo y completando el mapa de cargos a intendentes en municipios de Misiones. Las diferencias en cuanto a votos que marcaban reclamos terminaron zanjándose al abrirse las urnas o cotejarse diversos datos, durante el recuento definitivo de votos que lleva adelante el Tribunal Electoral de Misiones (TEM).

De esta manera ayer se conoció que Mabel Pezoa volverá a administrar Santa Ana, así como la reelección de Carlos Flores en Candelaria.

Como informó este matutino, también se terminó resolviendo el jueves, en la primera jornada del escrutinio, que Luis “Lucho” Ripoll seguirá administrando Garupá.

Flores retuvo la intendencia.

Apenas conocidos los resultados provisorios de las elecciones en Misiones, estas fueron las tres comunas donde esperaban el momento del escrutinio para resolver a los ganadores. Mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán dados por el Tribunal Electoral de la provincia, ayer se conoció que Carlos Flores logró el triunfo en Candelaria por tan sólo 24 votos, aunque según admitió, la diferencia con su inmediato competidor era de apenas 13 votos, por lo tanto, en el escrutinio elevó ese número.

Los números provisorios habían arrojado que Flores obtuvo 1.668 sufragios, 13 más que Luis Esteban Ayala, quien logró 1.655, seguido por Raúl Gularte que sumó 966 votos. En 2019, Flores le había ganado a Carlos Luna y ahora a Luis Ayala, todos del Frente Renovador. “Estaba muy seguro de los resultados porque confió en el trabajo de los fiscales”, afirmó. Este será el segundo mandato consecutivo de Flores, pero en forma previa ya estuvo en la administración comunal.

Flores nació en Campo Grande, pero se radicó en Candelaria desde muy pequeño donde fue intendente en dos períodos consecutivos, desde 2007 hasta 2015, ahora asumirá en diciembre hasta el 2027.

En Santa Ana

Mabel Pezoa, también por escaso margen, volverá a ser titular de la administración comunal de Santa Ana, al conseguir una mínima diferencia a favor, ante su inmediato competidor, Pablo Castro. Durante el escrutinio Pezoa recuperó 40 votos que no se habían computado y con ello consiguió el triunfo. En este caso, los primeros números daban como ganador al actual intendente, Pablo Castro, con 947 votos, y dejaba en segundo lugar a Mabel Pezoa, con 914 sufragios. Castro tenía 947 votos y Pezoa 914. En ese momento, Castro levantaba la bandera de triunfo con 33 votos. No obstante, desde el espacio de Pezoa se destacaba la existencia de 20 votos observados además de que no se habían computado algunos votos.

Era justamente lo que defendía Pezoa, al llegar a la actual instancia, además de revisar los votos obtenidos mediante el voto electrónico, es decir el Voto Codificado Misionero (Vocomi). Indicó que existió un error en la mesa 970 de la Escuela 805.

Pezoa ganó en Santa Ana.

“Transcribieron mal el QR del voto electrónico que consigna en las actas los votos que habían sacado cada partido, lema y sublema”.

Añadió que esa acta luego fue a cómputos y al correo. Lo cierto es que se sumaron algunos votos, pero la diferencia terminó siendo mínima.

“Ganamos por una diferencia de 9 votos”, confirmó ayer. De esta manera, Pezoa volverá a administrar el municipio tras doce años de haber cumplido por última vez esa función.

