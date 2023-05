El territorio Fun

sábado 13 de mayo de 2023 | 1:30hs.

Las más pedidas

1 Que se parezca a ti -Tiago PZK

2 Tu recuerdo - Emilia; Lyanno; Wisin

3 Una noche sin pensar - Sebastián Yatra

4 Flowers - Miley Cyrus

5 Cupido - Tini

6 Obsesión - Lali

7 Music Sessions Vol. 53 - Bizarrap; Shakira

8 Cuéntame -

LIT killah;Luck Ra

9 Perfecta ( versión 2023) -FMK; Maria Becerra; Miranda!

10 Perfecta - Dread Mar I; Rusherking



Los mejores secretos para destacarse en los deportes están en Tik Tok

Los mejores tips de deporte están en Tik Tok. El hashtag #TikTokdeportes ya tiene miles de visualizaciones, esto se debe a la gran cantidad de contenido sobre deportes que hay en la app.

La consigna invita: “¡Comparte tu pasión por los deportes en TikTok! Encuentra desde los mejores trucos de fútbol, tips para jugar baloncesto hasta movimientos de artes marciales espectaculares”. De esta manera, los mejores trucos de la mayor variedad de juegos y habilidades con el cuerpo, se encuentran bajo esta consigna.

Para los tiktokers argentinos los más vistos son los videos sobre fútbol, en los que se pueden ver consejos de tácticas, demostraciones de destreza con la pelota y por supuesto, no pueden faltar los compilados del mundial de Qatar 2022 con la copa en casa. Los interesados en aprender de deportes o incentivarse a comenzar alguna actividad, no pueden dejar pasar este hashtag ideal.



Los adorables Pikmin regresan al universo gamer con una nueva aventura

El 2023 será inolvidable para Nintendo Switch con el rutilante lanzamiento de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, pero la consola también tiene en carpeta el estreno de otros destacados videojuegos, entre los que se cuenta la inminente llegada de “Pikmin 4”, el 21 de julio.

La saga que debutó por primera vez en la consola Game Cube hace 20 años se ha hecho querer con cada título, pero los fans llevan esperando años por esta nueva apuesta que está en desarrollo desde 2015.

Si bien la firma japonesa no adelantó mucho sobre la nueva aventura Pikmin, es de esperar que aparezcan más de estos adorables personajes. En cuanto a la jugabilidad, además de la incorporación de alguna herramienta, es factible que propondrá su clásico desafío de avanzar por un planeta alienígena con la ayuda de los Pikmin.

Nicolás Vogel, Gabriela Servián y Benjamín Vogel.

Yodi Nonenmacher y Mauro Heuer.

Paloma Guerrero de cumple, con sus nietos Benja y Emi.

Paula Giménez y Érika Colart compartieron una merienda.