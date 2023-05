Joven denunció a un promotor de salud por acoso y amenazas

viernes 12 de mayo de 2023 | 6:03hs.

“Lo que más me preocupó fue cuando se metieron con mi hijo, diciendo que él va a pagar las consecuencias”, comentó una joven que denunció a un promotor de salud de la localidad de Los Helechos por presunto acoso sexual y amenazas.

Si bien la denuncia y la respectiva ampliación fueron radicadas en marzo, hasta el momento el juzgado intervinientes ni siquiera citó a la damnificada, quien decidió hacer público el caso para alertar a las autoridades.

En diálogo con El Territorio, Lidia Balbuena (22) explicó que hasta tuvo que dar de baja su anterior línea telefónica porque las amenazas nos cesaban.

“Vivo aterrada, sobre todo lo que le puede llegar a pasar a mi hijo, que tiene 4 años”, reconoció visiblemente angustiada.

Precisó que el acusado se desempeña en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Los Helechos y fue candidato a intendente en las recientes elecciones.

En ese contexto, y acuciada por una difícil situación económica, Balbuena se contactó con el Luis R. para solicitarle un préstamo de 3.000 pesos.

En tal sentido, indicó que “el 8 de marzo la pedí plata prestada porque no tenía nada y recién el 10 cobraba. Yo vivo con mis padres en Los Helechos y desde hace diez meses mi papá no puede trabajar por una cirugía en un pie, por lo que cobra lo mínimo por la ART”.

Siempre según la versión de la denunciante, ante el pedido de un préstamo la otra parte le ofreció el doble, pero siempre y cuando acepte una invitación a salir.

Propuesta indecente

Según la chica, “cuando le pedí los 3.000 me dijo que ese día no me podía ayudar, pero me podía conseguir 6.000 para el fin de semana. Me dijo: ‘Te consigo, pero podemos salir de noche y que nadie se entere si pasa algo entre nosotros’, siendo que él está casado con una policía”.

Indignada por lo que consideró una propuesta indecente, el pasado 13 de marzo Balbuena radicó una denuncia por acoso sexual ante la comisaría de Los Helechos, sin imaginar que días más tarde comenzaría a recibir mensajes amenazantes.

“Empecé a recibir amenazas e insultos, como ‘P… de m…’ y cosas así. Me decían que me conocen, que saben dónde vivo y que mi hijo iba a pagar las consecuencias por tener una madre p… Como empecé a recibir amenazas hice una ampliación de denuncia en la Unidad Regional, pero hasta ahora no me citaron desde el juzgado”, reclamó.

Si bien las amenazas provenían de números desconocidos, la joven dejó constancia de que en una ocasión Luis R. se habría contactado con su papá para recriminarle por la denuncia.

En tal sentido, Balbuena precisó que “le llamó a mi papá y le dijo: ‘Cuántas veces te saqué el hambre para que tu hija me denuncie’, siendo que nunca nos dio nada. Le pedí ayuda porque necesitaba y se quiso aprovechar de la situación. Pero que seamos pobres no le da derecho a hacer cualquier cosa. Incluso estudio con gran esfuerzo”. Ante la persistencia de las amenazas, semanas atrás la chica dio de baja su línea telefónica, al tiempo que insistió en que teme por la integridad de su familia y la suya.