Destacan aumento de usuarios que compran de forma online

viernes 12 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El comercio online comenzó a instalarse con mayor fuerza en Misiones tras la cuarentena estricta por la pandemia de Covid-19. A partir de entonces, los hábitos de consumo y comercialización mutaron, y cada vez son más los compradores que prefieren abastecerse de indumentaria, bazar, cosmética e incluso alimentos a través de un click.

Una muestra de este crecimiento se pudo ver en el reciente hot sale, en el que distintas marcas ofrecieron –del lunes al miércoles– importantes descuentos y promociones a través de sus canales online. Por la demanda, algunas de ellas incluso decidieron extender el evento toda la semana.

Desde una de las plataformas de ventas de Argentina, Tienda Nube, brindaron detalles a El Territorio sobre este fenómeno en crecimiento y el impacto económico que genera en Misiones, pues según remarcaron, “cada vez más comercios misioneros de distintos rubros se animan a sumarse a la venta a través de medios electrónicos”.

En ese marco, Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube en Argentina, indicó que hubo un importante incremento de la facturación en comparación con el Hot Sale del año pasado, a valores reales, es decir, teniendo en cuenta incluso la inflación. Entre algunos datos brindados, la facturación total en Misiones fue de $5.395.195, siendo el ticket promedio de venta de $15.028.

“Me parece importante resaltar que cada vez más marcas misioneras se animan a comenzar a vender online, vemos cada vez más marcas que crean sus tiendas con nosotros. Muchas de esas marcas tienen que ver con la naturaleza que tienen como producto muy fuerte que es la yerba mate, como Amanda y Piporé. También vemos en otros rubros como indumentaria y serigrafías que se fueron sumando. También vemos que el consumidor en general argentino y de Misiones se anima a comprar en los eventos comerciales como el hot sale. En lo que es la facturación, está en línea con lo que crece la inflación. En cuanto al ticket promedio, estuvo por encima, pues el crecimiento fue del 113%”, distinguió.

Los productos elegidos

Los misioneros vienen sosteniendo las preferencias en ciertos productos característicos, lo que se repite también en otras provincias del norte. La cosmética, salud, belleza ropa deportiva e indumentaria en general sigue picando en punta en este sentido. Sin embargo, hubo también una importante demanda de otro tipo de productos menos comunes de adquirir por internet en las categorías hogar, como el jabón líquido e incluso en alimentación, con lo que tiene que ver con los paquetes de yerba mate, por ejemplo.

“Los descuentos, promociones de 2x1 o 3x2 motivaron esta elección de productos también”, acotó.

Un dato no menor brindado por la plataforma es que los consumidores misioneros eligen principalmente comprar en tiendas que se encuentran dentro de la Tierra Colorada, “apostando a la economía local”.

También así, se ven transacciones realizadas con comercios de Caba y Buenos Aires.

Asimismo, en referencia a los medios utilizados, los más elegidos son los dispositivos móviles, marcando una tendencia que tiene que ver con el uso de billeteras virtuales y compras realizadas desde el teléfono móvil.

Tras la pandemia

Sin lugar a dudas, la pandemia marcó un antes y un después en la comercialización online.

En ese sentido, Nasir explicó que durante el tiempo de cuarentena “vimos un ratio muy grande de nuevos compradores, es decir, usuarios que no teníamos registrados como compradores de los clientes de nuestra plataforma. Y hoy vemos que ese número va siendo cada vez más estable, no quiere decir que hay menos compradores, sino que los que se fueron incorporando se convirtieron en compradores frecuentes del comercio electrónico, compran más de una vez en el mismo mes. El crecimiento estuvo sin dudas”.

“Esto también tiene que ver no sólo con el avance en comercio electrónico, sino con la conectividad en general, el acceso a las nuevas tecnologías, a dispositivos móviles cada vez más desarrollados. En el Hot Sale, 8 de cada 10 compras hechas en Misiones fueron a través de dispositivos móviles, que antes se hacía mayormente por computadoras. Hoy en día tenés ya todos los datos guardados en la billetera virtual o en el celular y es más ágil”, adujo.

También así, el 88 por ciento de las ventas en Misiones se enviaron a domicilio y sólo el 12% eligió retirarlo en la tienda o en un punto fijo.

“Eso dice que el usuario elige la comodidad de su casa, no sólo para comprar sino para recibir el producto también. El tiempo es un factor importante. Desde donde estoy puedo comprar al mejor precio o calidad a través de vidrieras virtuales que no tienen límites, donde no hay límites de horarios. Yo durante el día no puedo ir a comprar a una tienda física por el trabajo, en cambio fuera del horario puedo visitar las páginas, comparar, o comprar en tiendas que no están cerca de mi casa, compro en tiendas del interior del país y el producto llega a mi casa”, refirió la gerente de Marca y Comercialización de Tienda Nube.



En cifras

$15.028

Es el valor de ticket promedio de ventas que se registró por consumidor en Misiones durante los días de hot sale

80%

De las compras realizadas en Misiones durante el Hot Sale se hicieron a través de dispositivos móviles, consolidando el auge de las billeteras virtuales.