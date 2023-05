Sólo ella se votó: “Fui víctima de un engaño”

viernes 12 de mayo de 2023 | 6:06hs.

La candidata de Tres Capones que se votó sola y ni siquiera sus parientes y demás integrantes de la lista la eligieron denunció que fue víctima de un engaño al punto de que logró introducir su voto en la urna, “porque llevé una boleta que tenía en casa que había dejado de recuerdo”.

El caso de Patricia Robi, quien encabezaba el sublema de la Fuerza de Todos para la intendencia de Tres Capones y quien además era la primera candidata a concejal, fue adelantado por este matutino a principios de semana (ver Lo que se había anticipado...) y provocó repercusiones a nivel nacional. La insólita situación se replicó en decenas de medios, porque en la nómina de aspirantes hasta figuraba su sobrina Celina Tamara Robi como quinta candidata a concejal titular. Sin embargo, el escrutinio definitivo arrojó que en las cuatro mesas que el Tribunal Electoral de Misiones habilitó en Tres Capones, la candidata Patricia Robi sólo sumó un voto.

La ama de casa, que admitió que nunca le interesó la política y que actualmente vive con su suegra, prestó su nombre para figurar en una lista en una maniobra que, según Robi, fue orquestada por su hermano Roque Robi.

En declaraciones a Radio News de Posadas, la candidata confirmó que sacó un solo voto “porque yo me voté. Cuando después vi el escrutinio y me di cuenta de que figuraba sólo mi voto, casi me agarra un infarto”.

De acuerdo al relato de Patricia Robi, “me pusieron de candidata a intendenta de la línea de La Cámpora y yo ni siquiera sabía. Supuestamente iba como candidata a concejal suplente”.

Apuntó como artífices de la maniobra a “mi hermano y mi cuñada, que me llamaron un domingo pidiéndome que les acompañe en la lista como candidata suplente porque ya tenían a los demás integrantes”. Continuó explicando que “a los pocos días me hicieron firmar una ficha donde estaban los nombres de los candidatos y ahí llevaron a Posadas. Yo no firmé otra cosa y nunca fui a Posadas a confirmar candidatura”.

Durante el proceso preelectoral, “yo no hice campaña en ningún lado, nunca salí a pedir el voto”. Reconoció sentirse “usada para estar en la lista porque yo en mano no recibí nada. Supuestamente te mandan un dinero para hacer la campaña, los módulos de comida para repartir y yo no recibí nada”.

El hermano en cuestión es “Roque Robi, quien organizó todo”. Incluso se enteró por vecinos que “sólo un día anduvo un auto con parlantes publicitándome como candidata, pero yo nunca lo vi”.

La ama de casa engañada remarcó: “Nunca quise ser candidata a intendenta, me pusieron”. Y para agregarle una cuota más a la situación por demás inaudita, añadió: “Cuando yo entré al cuarto oscuro no estaba mi boleta. Yo llevé mi voto”.

“Era un voto que yo aparté para tener de recuerdo, porque ni siquiera votos me dieron. Mi sobrina y dos cuñadas estaban en la lista, pero ni ellos me votaron”, lamentó.

El acuerdo

Durante la entrevista, Patricia Robi reveló que su hermano “entró en un acuerdo con Iván Korol porque no teníamos conducción para llevar a la gente el día de las elecciones. Nuestra gente cortaba boleta para votar a Iván Korol como intendente y como yo también iba como candidata a concejal, con 54 votos ya entraba al Concejo”.

Iván Korol fue el candidato a intendente por el sublema Juventud y Experiencia para Crecer, por el Frente Renovador, que cosechó 155 votos, fue el segundo candidato más votado en el municipio, pero quedó muy lejos de los 871 votos que consiguió el reelecto alcalde Ramón Gerega.

“Si yo llegaba a sumar 54 votos entraba como concejal, pero no había ni votos en las mesas”, acotó Patricia Robi.

Cuando la candidata se percató de que fue víctima de un engaño, “le reclamé a mi hermano la manera en que me mintieron y me respondió que yo me vendí para Ramón Gerega. ¿Y cómo me voy a vender si saqué un solo voto?”.

La candidata que se votó sola asegura además que incluyeron su nombre como cabeza de lista, “para recibir la plata que mandaban para la campaña y la mercadería que vino. En mis manos no quedó nada, todo agarró mi hermano y su mujer”.

Grande fue la desilusión de Patricia Robi, al punto de sumar un dato aún más increíble: “Cuando entré a votar y noté que en mi mesa no había boletas de mi lista, le reclamé a mi cuñada que me acompañó en ese momento y me dijo que ya mismo iba a reponer, algo que nunca ocurrió”.



Lo que se había anticipado el pasado martes

En la edición del martes, El Territorio daba cuenta de que, de acuerdo al recuento provisorio, Irene Patricia Robi sólo había cosechado un voto en Tres Capones como candidata a intendenta del frente La Fuerza de Todos.

Robi, que también encabezaba la lista de concejales, llevaba en la boleta a Pedro Ríos, Rocío Zorrilla, José Márquez y Celina Robi como candidatos titulares. Mientras, Jorge Sosa, María González, Daniel Da Rosa, María Ferreyra y Jorge Fernández, como ediles suplentes.

Escrutadas el 100% de las mesas habilitadas en Tres Capones, la opción del espacio que llevaba como candidato a gobernador a Isaac Lenguaza, sólo obtuvo un sufragio.

El actual alcalde Ramón Gerega, del Frente Renovador, retuvo allí la intendencia.