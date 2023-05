Por primera vez colocarán DIU hormonales en Misiones

viernes 12 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Los caminos para acceder al sistema de salud público o privado son muchos. Pese a ello, desde Salud Pública vienen detectando que por varias razones muchas mujeres postergan sus controles de rutina o no lo realizan de manera adecuada. Fue en ese marco que este mes se lanzó la estrategia sanitaria denominada SI Mujer, que busca llegar a miles de misioneras con atención médica exclusiva para ellas.

Una de las principales aristas de trabajo se enfocará en los controles ginecológicos y de salud sexual. Sobre este último punto, por primera vez se implementarán dispositivos intrauterinos (DIU) hormonales en el sector público. En la primera etapa de labor la idea es colocar 1.500 DIU.

Al respecto, Yelén Ledesma, subsecretaria de Articulación Interministerial e Integración de Sistemas, explicó: “El SI Mujer es un programa integral enfocado en las misioneras. Ya contamos el SI Misiones que hace operativos en los barrios y que lo que busca es llevar la salud a la casa del misionero, porque somos conscientes de que muchas veces a la gente le cuesta acceder a la salud, no porque no tengan disponible el sistema sino porque tienen inconvenientes para dirigirse al centro de salud”.

Al ser la mujer en muchas ocasiones quien queda a cargo de la casa y los hijos “se ve imposibilitada de salir para ir a sacar un turno para sí misma. Lo hace para los hijos pero no para ella. Eso fuimos viendo a lo largo de varios relevamientos en barrios y notamos que la mujer misionera necesitaba que redirijamos los operativos”, agregó Ledesma.

Controles mamarios

También harán controles mamarios con parches para hacer screening en la mama que se colocan durante 15 minutos sobre un corpiño deportivo y mide la temperatura y da una predicción sobre si hay o no riesgo de cáncer. “Eso nos hará redirigir a esa mujer hacia una mamografía a tiempo”, dijo.

Puntualmente sobre la novedad de los DIU hormonales contó que se suma a las otras estrategias ya en marcha como los parches e implantes subdérmicos para la prevención del embarazo no deseado.

“Este dispositivo era lo único que nos faltaba en Salud Pública para ofrecer a la mujer, que puede elegir cualquier método anticonceptivo. Ahora lo tenemos y no sólo eso sino que redoblamos la apuesta y lo llevamos a la puerta de la casa, al barrio de esa mujer, que sólo tiene que tomar la decisión de dirigirse al operativo y la colocación tarda 15 minutos y luego retoma sus actividades normales”, señaló.

Sobre la colocación, detalló que es vía vaginal y la diferencia con el DIU de cobre es que libera una hormona, el Levonorgestrel, que evita la ovulación.

“Con esto va disminuyendo sus menstruaciones, los dolores, los períodos menstruales abundantes, de hecho está indicado en casos de mujeres que tienen períodos abundantes que producen anemia, miomas, con sangrados que no son normales”, indicó.

La funcionaria de salud ahondó en que estas políticas sanitarias apuntan a la reducción del embarazo adolescente y los no planificados.

“Estamos teniendo buenos resultados, pero no nos detenemos en eso sino que duplicamos la apuesta. Apuntamos a las adolescentes y en ese punto quiero aclarar que para colocarse este dispositivo no pedimos requisitos, solo que sea mayor de 16 años y que quiera hacerlo. No tienen que tener permiso de la pareja ni de nadie, es simplemente elegir cuidar su sexualidad”, sostuvo, y añadió que en la consulta con los médicos ginecólogos también se apunta a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y para ello se aconsejan charlas con las pacientes, ya que “muchas tienen pudor de hablar y consultar. Todo va de la mano con lo que también se hace en las escuelas con la ESI”.

Por último indicó que el trabajo se hará no sólo en los barrios de las grandes ciudades sino que también irá hacia las zonas rurales y aldeas mbya.

“Es la primera vez que en la provincia y en el país se está haciendo algo así, ir con una ambulancia, que es el PAP móvil, y poder colocar adentro de este móvil el DIU. Así que vamos a poder llegar muchas misioneras”, destacó.

Para quienes tengan dudas o quieran acceder al SI Mujer, deberán comunicarse vía mail a simujer.misiones@gmail.com o al WhatsApp 376-5067589.