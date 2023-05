Organizan la fiesta de 15 para chicas que no pueden pagarla

viernes 12 de mayo de 2023 | 6:04hs.

El festejo de los 15 años sigue siendo un evento muy anhelado por las chicas que llegan a esa edad, pero costear una fiesta en los tiempos que corren no está al alcance de todos. Es por eso que un grupo de personas se unió para poder cumplirle el sueño a un grupo de quinceañeras misioneras.

De esta manera, las interesadas en festejar sus cumpleños tendrán oportunidad de hacerlo participando del sorteo organizado en las redes sociales de Quinta La Juliana. La fiesta se celebrará el 2 de julio al mediodía con grupos de familiares invitados por cada quinceañera.

“La idea es que cada chica traiga a un grupo de diez o doce familiares y festejarles a quince chicas el cumpleaños el mismo día”, señaló el empresario y organizador de eventos, Daniel Lascurain, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

La alegría de festejar

Sobre la experiencia, comentó que el año pasado realizaron la primera edición y este año buscan volver a repetirlo.

“Salió espectacular, muy lindo. La mamá de una quinceañera me llamó porque todavía mira las fotos y se pone contenta. Eso me da alegría y más batería para hacerlo otra vez. Es cumplirle el sueño a una chica y hay mucha gente que no puede hacerlo con la situación económica que estamos viviendo”, dijo Lascurain.

Además, estimó que actualmente “una fiesta completa, con todo lo que incluye -DJ, decoración, comida y bebida, personal, impuestos más el salón para el evento- está más o menos $10.000 por persona”.

Dado que hubo 600 llamadas de consulta por la primera edición de los 15 soñados, este año se planea la segunda edición para el 2 de julio y se analiza la posibilidad de realizar un tercer evento cerca de fin de año.

“Hace varios años que hacemos eventos. Surgió del núcleo familiar y laboral que por ahí venía gente a organizar su quince y veían que, con los costos, no podían llegar. Entonces pensamos en hacer el evento para la gente que no puede, y por lo menos hay quince chicas por año que pueden festejar”, indicó el propietario de Quinta La Juliana.

En esta línea, explicó que el personal trabaja gratis ese día y que se reciben colaboraciones. “Cuanto más colaboran, tenemos la posibilidad de hacer otra fiesta y que otras chicas tengan la posibilidad de festejar sus 15 años”, puntualizó.

Como requisito de inscripción, se debe enviar una foto de la quinceañera con el nombre completo, su fecha de cumpleaños y contando brevemente con quién viven, qué les gusta hacer, por qué quieren festejar sus 15 soñados y por qué no pueden hacerlo.

Las inscripciones cierran el 2 de junio y habrá una votación virtual el 23 del mismo mes a través de la cuenta de Instagram @quintalajuliana_ También pueden contactarse a través del número de WhatsApp 376-4107339.