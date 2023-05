Pequeños cambios que ayudan a la salud durante el otoño-invierno

jueves 11 de mayo de 2023 | 17:35hs.

El otoño llegó y con él, la oportunidad de cuidarnos y mantenernos saludables tanto física como mentalmente. Es por eso que desde Club El Territorio te ofrece descuentos con cinco profesionales para comenzar el cuidado que te merecés.

En este sentido, para Karla Telöcken, magíster en actividad física y salud y coach ontológico, la clave para lograrlo es la organización. Para ello, recomienda adoptar una alimentación equilibrada, mantenerse hidratado, realizar actividad física adecuada y practicar el mindfulness. “Es importante respetar las cantidades de alimentos por comidas, moderando las porciones. Mantenernos hidratados, tomar de 10 a 12 vasos de agua/día, tener una prescripción de actividad física adecuada, que guste, para de esta manera lograr sostenerla en el tiempo”, dijo Telöcken.

Por su parte, Kinecef, centro de kinesiología, destaca la importancia de consumir alimentos de temporada ricos en carotenos, flavonoides y vitamina C, así como alimentos ricos en omega 3. También recomienda variar las ensaladas incorporando verduras cocidas en preparaciones como pasteles, sopas, revueltos y tartas. Además, destaca que una alimentación saludable puede mejorar la inmunidad, la salud de la piel, los dientes, el pelo, los ojos, tener huesos fuertes, mayor masa muscular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad e hipertensión.

Desde Verte bien, un centro especializado en estética, recomiendan cuidar la piel durante esta temporada con peelings nanosomados y mesoterapias de ácido hialurónico. Estos tratamientos ayudarán a recuperar la humedad e hidratación de la piel que se pierde durante el verano.

Para mantenernos saludables durante esta temporada es importante adoptar una alimentación equilibrada y variada, mantenerse hidratado, realizar actividad física adecuada, practicar el mindfulness y cuidar la piel. Siguiendo estas pautas, podremos disfrutar de una vida más saludable y satisfactoria.

La nutricionista Analía Paiva dijo que “la alimentación y las actividades físicas son dos aspectos clave para cuidar nuestra salud”. En este marco, dijo que es importante fijarse en hacer cosas para estar activos y moverse, así como tener un sueño adecuado de 7 a 9 horas para los adultos. También es fundamental tener conexiones afectivas positivas y evitar el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol.

El manejo del estrés es otro tema importante para nuestra salud. La forma en que tomamos las cosas que nos pasan puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental y física. Por eso, es importante contar con herramientas para controlarlo, como el yoga. En cuanto a la prevención en el sistema de salud, es importante recordar que no todo está enfocado en tratar enfermedades. Hay muchas que pueden revertirse mediante cambios en nuestro estilo de vida. “No esperemos a estar al borde de la enfermedad para ir al médico. Cuidemos nuestra alimentación y evitemos hábitos perjudiciales a largo plazo”, dijo la profesional.

Para quienes no tengan tiempo pero deseen cuidarse, Pura vida ofrece viandas frescas, personalizadas y congeladas, además de un consultorio nutricional donde obtener planes alimentarios adecuados a cada persona.