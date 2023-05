Habló Lionel Scaloni: “tienen que seguir rindiendo, haber salido campeón del mundo no implica que sigan estando”

jueves 11 de mayo de 2023 | 11:45hs.

El mensaje que baja Lionel Scaloni para la Selección argentina es claro: hay que seguir. Esas tres palabras están grabadas en cada futbolista argentino y es la máxima que representa al grupo. En medio de los rumores sobre el futuro de Lionel Messi, el entrenador lanzó una frase contundente.

Los comentarios sobre el futuro de Leo son muchos. La chance de la vuelta a Barcelona está latente. Pero en las últimas semanas surgió la posibilidad de Arabia. Las cifras que se manejan son exorbitantes y hacen dudar a cualquiera.

Por eso, quizás como un mensaje para influir, Scaloni habló de lo que representa la camiseta argentina y afirmó que nadie se puede relajar. “Ellos tienen que seguir rindiendo. Haber salido campeón del mundo no implica que sigan estando. Hay que seguir porque desde el momento que no funcionan las cosas hay que cambiar, incluso de entrenador”, sostuvo en diálogo con DSports.

Estas palabras retumbaron y hacen pensar que el destinatario podría ser indirectamente Messi. El hambre competitivo característico de Leo hace que la opción de Arabia se vea poco viable. Pero no hay certezas y los montos parecen irresistibles.

Sin embargo, el entrenador trató de alejar cualquier tipo de especulación. A la hora de hablar del futuro del 10, Scaloni fue claro: “No me permitiría ni con él ni con ninguno meterme en la acción de su futuro. Me parece que no corresponde”. Y agregó: “Ni se me ocurre hablar de la continuidad. Que haga lo que sienta. Yo, cuando llegue el momento de la convocatoria, lo llamo”.

Para cerrar, Scaloni siguió con la presión para el resto de jugadores: “No se me mueve el pulso porque así tiene que ser, necesitamos competir, que todos vengan a competir y demostrar que quieren seguir estando”.