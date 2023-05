“Hoy hay frivolidad en la música y se pierde la emoción”

jueves 11 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Con un sonido que atravesó las fronteras del tiempo y las amplias geografías, Rata Blanca va camino a cumplir 40 años. Una madurez de leyenda que le llega a la banda en plena vigencia, comprometida con la realidad y en ebullición creativa, próxima a estrenar nuevos sencillos y a trabajar en un nuevo álbum de estudio.

Con linaje pionero en el heavy metal argentino y referente del género en castellano, Rata Blanca regresa a Posadas el próximo viernes 19 de mayo para dar un concierto en Umma, sala ubicada en avenida Maipú 2260.

La formación fundada y liderada por Walter Giardino promete desencadenar los clásicos y hacer los temas imprescindibles de su extensa discografía en un show sin pausas ni circunloquios en el que “la música será la verdadera protagonista”, anunció el guitarrista y compositor en una entrevista telefónica con El Territorio.

El mentor de Rata Blanca reflexionó sobre la historia del grupo, la popularidad ganada, la escena de la música actual y deslizó que en este presente, “el rock vuelve a ser contracultural, volvió a la fuente, porque mucho tiempo estuvo con mucho maquillaje” y completó, “hoy el rock está emergiendo de nuevo y con fuerza y están las grandes bandas que se mantuvieron fieles a sus convicciones y las bandas jóvenes que en cualquier momento dan el salto y nos dan una linda sorpresa con algo muy bueno”.

La agrupación que actualmente se alinea con Giardino en guitarra, Adrián Barilari en la voz, Fernando Scarcella en la batería, Danilo Moschen en los teclados, y en el bajo Pablo Motyczak, se encuentra girando este 2023 por el país y también por todo el continente y celebró vivos históricos como el recital junto a Mötley Crüe y Def Leppard en marzo pasado en Buenos Aires.

Tienen casi 40 años como banda ¿cómo se explican esto de permanecer y seguir siendo tan populares?

Pienso que nosotros hacemos nuestro trabajo y eso dejó cosas no sólo en una generación que fue la nuestra sino también en las que vienen y gracias a ello continuamos en carrera, como si fuésemos una banda joven todavía. Esa es la realidad de la música y la realidad de las generaciones no sólo de la mía sino de los que siguen siendo los referentes del género, hasta que venga la nueva ola, las nuevas generaciones del rock que vuelvan a sacudir el mundo de la música que está bastante maltratado.

¿Por qué pensás que el mundo de la música atraviesa hoy un momento así ‘maltratado’?

Hay mucho producto y poco resultado, se perdió la esencia que es la emoción de la música. Hoy todo va por el espectáculo, el marketing, los medios, únicamente. Y la verdad es que los resultados musicales son los que terminan mandando al final. Rata Blanca está donde está por sus canciones y es verdad que somos un grupo que tenemos una performance potente en vivo, muy intensa, y eso se mantiene aunque pasen los años y se suma la experiencia. Yo creo que hoy la música está manejada y dirigida por gente que no sabe demasiado (de música), pero sí sabe de vender un producto. Así se llevan puesta la cultura y a las cosas más reales, y no es meterse con nadie ni hablar mal de nadie pero sí decir que la gente tiene derecho a consumir un poco más de todo y no sólo lo que impone el mercado.

¿Qué lectura hacés de esa música que circula más hoy?

Yo soy de barrio, soy urbano, pero jamás hice apología de mi crianza en el Bajo Flores, un barrio que tiene sus cosas complicadas y sus historias, pero la verdad que nunca reparé en hacer del barrio una pose. Hoy hay mucho de eso y no puede todo remitirse a mostrar coches buenos, mujeres y cadenas de oro, eso para mí no es ningún logro más que el del dinero, estaría bueno que se empiecen a mostrar cosas importantes. Nosotros nos aferramos a Rata Blanca para salir de eso y no para entrar. Aunque claro, que no hay que generalizar.

¿Como músico compositor sentís alguna responsabilidad en lo que transmitís con tus canciones?

Las composiciones de Rata siempre fueron mías, básicamente ese es mi rol. Para mí la letra es una terminación de la música, para mí la música es el motor de la banda y la poesía viene de la música. Sé que para el público argentino a veces la letra es más importante que la música, pero no es mi caso, porque yo de chico escuchaba las bandas y amaba la música pero no entendía lo que decían porque era en inglés y la música me llegaba igual, la música te tiene que llegar. Las canciones marcan cosas, la música te llega, la gente encuentra un significado en alguna letra... lo importante es poder dar algo que esté más allá de lo que hoy se vive. Hoy en realidad hay bastante frivolidad en la música y la emoción se va perdiendo en cosas más superficiales, más básicas, y creo que por eso la gente sigue escuchando nuestras canciones y las de muchas bandas históricas. Y tenemos que mostrarles a los chicos que hay otras cosas más allá de lo que le venden las redes, los medios o el poder económico. No está mal que haya artistas así, el público elige después de todo, yo estoy de acuerdo con la diversión pero también la música tiene que poder nutrir y yo personalmente siempre me sentí responsable de lo que transmita o diga con mi música.

El famoso algoritmo que hoy nos marca el pulso de la vida…

Y nosotros venimos de un mundo que ya no existe, la banda empezó allá por 1985, pero Rata Blanca no logró la popularidad que tiene por tener una mentalidad cerrada, todo lo contrario, es una banda con la cabeza muy abierta, amplia, muy de escuchar las nuevas ideas, pero lo que yo no puedo entender es que por caprichos del mainstream haya artistas que no tengan espacios para expresarse.

Esto de no cerrarse, en algunas oportunidades les costó críticas, ¿cómo te llevás con eso?

Es verdad, pero si te cerrás demasiado, quizás dejás de generar otras músicas o de decir cosas, simplemente porque alguien se puede enojar. Pienso que todos los géneros musicales tienen que convivir y tenemos que respetarnos. Lo importante es sentir que uno no se traiciona a sí mismo, para mí vale eso.

¿El rock sigue representando la contracultura?

“Otra vez ahora”, porque en un momento el rock se maquilló demasiado, se peinó demasiado y se puso demasiado cosas encima, se convirtió en un producto alejado de la verdadera esencia, no lo digo por las bandas más grandes, pero creo que hubo demasiado circo y ese momento marcó la llegada del grunge, que en algunos casos no eran músicos tan virtuosos pero demostraban un cable a tierra, querían contar otra cosa y después pasó muy poco, y hoy pienso que se vuelve a ese lugar donde el rock es underground, volvió a su barrio y los nuevos músicos de rock van a tener que entender que YouTube es una herramienta, la tecnología es una herramienta pero no es la vida, el verdadero rock está en la calle, podés tocar muy bien virtualmente, pero el rock se tiene que aprender en la calle.

El rock no es ‘mirá que bien que toco’ y estás en el cuarto de tu casa, no es eso, el rock es salir, hay que armar una banda, pelearla, lucharla, sangrar, equivocarte, pelearte, disfrutar, todo eso es el rock y todo eso lo vas a tener en tu música. Por eso el rock inmaculado, el rock lavado no existe, no perdura. Los espíritus que se forjan y saben de lo que hablan y viven en la realidad son los que nos van a poder dar una sorpresa en la música .

¿Cómo va a ser el concierto en Posadas?

Van a estar las canciones que la gente quiere escuchar siempre, algunas sorpresas también, nosotros proponemos un show muy vital y potente, que tiene mucho de la energía del momento y del público. Nunca un concierto es igual a otro. Queremos que la gente venga al show, disfrute y viva la música.



Para agendar

Rata Blanca en Posadas

La banda de heavy metal se presentará el 19 de mayo a las 21 en Umma, av. Maipú 2260. Con Giardino y Barilari a la cabeza. Entradas en venta en boletería de la sala y online en la plataforma todopass.com.ar.