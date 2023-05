Un policía se vistió de héroe en el diluvio para que todos voten

jueves 11 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Las últimas elecciones del pasado 7 de mayo dejaron muchas historias, de gente que cumplió con su deber cívico y emitió su voto a pesar de la lluvia, como personas de la tercera edad y otras perlitas que se fueron dando a conocer en estos días.

En Jardín América hubo un héroe anónimo, un valiente policía que prestó servicio en el Bachillerato Orientado Provincial, BOP 45, uno de los establecimientos educativos habilitados para sufragar.

Allí, el agente Santiago Páez ayudó a muchas personas con distintas dificultades para desplazarse a que puedan llegar hasta la urna y luego los acompañaba hasta el vehículo, más aún en momentos en que llovía con intensidad.

El uniformado no llevó la capa de héroe, pero sí acaparó la atención de vecinos que simplemente fotografiaron esos instantes en que él brindaba su servicio con auténtica vocación, mostrando su solidaridad hacia los que requerían.

La foto que se hizo viral fue la de Páez llevando en sus brazos a Joel Lehmann, un joven jardinense que tiene dificultades para caminar. El agente de la Policía lo alzó ‘upa’ desde el vehículo hasta la mesa donde el muchacho debía votar y luego del sufragio lo llevó nuevamente al rodado. “El chico llegó en un auto rojo, había una persona mayor con él, le dije ‘Yo le alzo y le llevo al muchacho’, le acompañé hasta su mesa, votó y para salir de la escuela le volví a llevar upa hasta el auto porque merecía ayuda”, relató en diálogo con El Territorio.

Previo a tan noble gesto realizado con Joel ya había ayudado a adultos mayores a poder trasladarse en medio de las constantes precipitaciones. “Había varias personas mayores con bastones, había empezado a llover, yo había sido designado para prestar el servicio de seguridad afuera del edificio escolar, la gente corría a resguardarse y como los abuelos no podían, decidí asistirlos”, contó.

Cuando Santiago acompañó a una abuelita hasta su vehículo, justo llegó Joel y lo ayudó.

Al ser consultado sobre por qué decidió desenvolverse en esa función en el establecimiento educativo contestó: “Fue por empatía, mi papá es discapacitado y por eso quise ayudar a los que necesitaban, creo que cualquier funcionario actuaría de la misma manera, cuando lo ubiqué nuevamente al chico en el automóvil, me agradeció y además él se reía porque lo llevaba upa”, dijo.

Luego de la foto que se hizo viral en las redes sociales, sostuvo que recibió muchos mensajes hasta de gente que él no conoce. Incluso precisó que no sabía cómo se llamaba el joven a quien asistió. “Mucha gente me felicitó por el gesto, yo no lo hice para tal fin, simplemente quise ayudar, me nació hacer eso porque considero que en algún momento vamos a necesitar de alguien y es bueno hacer esto por el prójimo”.

Páez tiene 25 años, es policía desde hace 4, desde entonces está abocado a la Fuerza. El sábado 6 de mayo ingresó a su guardia a las 19, a las 6 de la mañana del domingo llegó hasta la escuela donde acompañó a Joel y a los abuelos y permaneció en la institución escolar hasta las 20 y allí concluyó su jornada laboral.

Joel

En tanto, el otro protagonista de la historia, Joel Lehmann, también habló con este medio, un verdadero ejemplo de superación y esfuerzo, quien a pesar de las inclemencias del tiempo asistió a la escuela para votar. Joel tiene 27 años, contó sobre su patología y el esmero que tiene por salir adelante. “Yo padezco distrofia muscular desde nacimiento, gracias a Dios me operaron en Posadas y puedo caminar con mucha fe y oración aunque con dificultad”, dijo.

Dicha patología le impide caminar con normalidad o bien hacer las cosas solo, precisa el acompañamiento de alguien para que pueda desplazarse. El día en que asistió a la escuela fue junto a sus padres y en la vereda del establecimiento educativo donde él estaba empadronado sucedió la hermosa historia.

“Me llevó el policía porque me cuesta movilizarme por el mencionado motivo de salud, incluso me acercó una silla para que yo pueda descansar un rato”, recordó. La imagen que se hizo viral lo muestra a él sonriente y al preguntarle de qué se reía dijo: “Estuve con el rostro alegre porque estaba muy contento, el policía me ayudó para no mojarme tanto porque me tocó ir a votar bajo la lluvia”, expresó. A su vez fue junto a su progenitora para llegar a la mesa donde Joel estaba empadronado para asistirlo.

El muchacho contó que no conocía al uniformado que hizo tan noble gesto, al verlo nuevamente tras el día de las elecciones mostró su agradecimiento por cómo obró en ese momento. “Si no hubiera sido por él no sé cómo iba a ingresar a la escuela por la intensa lluvia que había”, cerró.