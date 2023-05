Insólito: se perdió en el bosque y sobrevivió comiendo chupetines y tomando vino

Una mujer se perdió en un bosque durante cinco días y sobrevivió por comer chupetines y tomar vino. Este insólito episodio le ocurrió a una señora de 48 años en Australia, después que su auto quedara atrapado en el barro, dentro de una zona sin cobertura. "Pensé que iba a morir allí", confesó.

La terrorífica aventura le sucedió a Lillian Ip en el estado de Victoria al sureste de Australia. Cuando viajaba en su vehículo para visitar a su madre, pero quedó atrapada en el barro en una zona sin cobertura, muy cerca del bosque.

Police Air Wing has captured the moment 48-year-old Lillian Ip was found after going missing near Bright for five days.



The Cheltenham woman was stuck after her car was bogged in the Mitta Mitta bushland.



Lillian, who only had a few snacks with her, survived off a bottle of… pic.twitter.com/tWe3gYbZKH