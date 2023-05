Vuelven a entrar pollitos bebé a Misiones tras la crisis por la gripe aviar

miércoles 10 de mayo de 2023 | 5:00hs.

En un contexto de influenza aviar, Misiones sería la primera provincia en donde se levantarían las restricciones tras declararse la emergencia epidemiológica. Volverían desde la próxima semana a ingresar 15.000 pollitos, que era el promedio regular que recibían los productores de las Ferias Francas inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa).

En marzo, Agricultura Familiar de la provincia solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) pollitos bebés para los agricultores familiares misioneros dedicados a la producción avícola. Con el fin de que puedan paliar la situación de gripe aviar sin que se corte la cadena de producción, el Senasa habilitó el movimiento de las aves -con criterios de cuidado establecidos a tener en cuenta- para los feriantes.

Según sostuvo, Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar de Misiones, en diálogo con El Territorio, “recibirá 70 aves bebé cada productor inscripto que cumpla con los requisitos y criterios de cuidado de biodiversidad establecidos”. Este número ingresará cada quince días, algo que sucedía con normalidad previo a declararse emergencia sanitaria.

Por su parte, José Villasanti, anticipó que “la próxima semana debería realizarse el pedido de pollitos en incubadora para su posterior movilización e ingreso a la provincia”.

Movilización de aves

Ferreira indicó que “los feriantes deben acondicionar el lugar donde van a recepcionar los pollitos y desde allí los productores van a retirar”. Afirmó que es una dinámica completamente distinta a otras veces.

“La Asociación de Ferias Franca debe pasar una lista completa con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) de cada productor. A partir de la finalización de este proceso la próxima semana podría suceder el primer movimiento de ingresos a la provincia”, adelantó.

“Estimamos el ingreso de 15.000 aves bebé cada quince días. El número que planteamos es mínimo”, expresó.

Seguidamente, Ferreira destacó que Misiones es la primera provincia en tener esta excepción por parte del Senasa: “Somos los primeros en poder acceder a esta habilitación de movimiento de pollitos en contexto de influenza aviar. Por ende, las recomendaciones, criterios y responsabilidad de todas las partes”.

Por su parte, Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, destacó que debido a la gestión del Ministerio de Agricultura Familiar en conjunto con autoridades del Senasa y las Asociación de Ferias Francas “nos encontramos en el último paso para la movilización de pollitos bebé para los productores”.

Luego, mencionó que “hay un distribuidor que traerá las aves a la provincia con el control necesario y requerido por la entidad para que no se vuelva a cortar la cadena de producción”. Anticipó que a más tardar la próxima semana se realizaría el pedido de pollitos en incubadora, seguido de su ingreso a Misiones.

Productores

Por otro lado, este matutino recorrió las ferias francas el último fin de semana y dialogó con algunos feriantes dedicados a la producción avícola.

En primer lugar, Miguel Díaz, de Colonia Ameghino, contó que “las restricciones por gripe aviar hicieron que desde hace más de un mes no se consiguen pollitos bebés en las agropecuarias de la zona”. Después, mencionó que pese a que a él no se le cortó la cadena de producción porque aún tiene 30 aves para faenar, estima que “si en dos semanas no ingresan los pollitos -como esperan- será otra su situación”.

Por otra parte, el productor relató que se inscribió para recibir los 70 pollitos que gestionó Agricultura Familiar. “Mientras tengamos novedades también se producen otras cosas, la tierra es rica y nos brinda hortalizas, tomates, zapallo verde, pepino. También tenemos carne de cerdo para el consumidor”, enfatizó. El productor dijo que hasta la fecha tiene el kilo de pollo a $1.400.

Por su parte, Noelia García, productora y feriante de Cerro Azul, lamentó que el sábado se le terminó la cadena productiva de pollos. “El sábado vendí los últimos diez pollos que tenía a la venta y ahora nos queda esperar el ingreso de pollitos. Mientras, tenemos otras alternativas, como carne de cerdo, verduras y harinas caseras”, indicó.

Al ser consultada por el contexto de influenza aviar, aseguró que Misiones no tiene ningún caso y que “todos somos responsables de seguir manteniendo esta situación así. Los productores estamos comprometidos y cumpliremos con los criterios para que vuelva el ingreso de aves cada quince días”, dijo.

Por último, recordó que desde febrero que se declaró la emergencia epidemiológica por influenza aviar, no ingresaron más pollitos bebés y “a los productores les costó conseguir para criar. Sumado a que aumentaron los precios de sus alimentos”.

Reunión con Senasa

Días atrás, se realizó una reunión en la sede del Centro Regional Corrientes - Misiones del Senasa. Allí se clarificaron y unificaron criterios respecto de la habilitación de granjas avícolas familiares.

Participaron la ministra de Agricultura Familiar de Misiones, Marta Ferreira, representantes de los ministerios del Agro y de Salud Pública provinciales y autoridades del Organismo en la región.

Debido a que Misiones aún no registró casos hasta la fecha, el Senasa determinó la habilitación del movimiento de pollitos provenientes de establecimientos de cría que cumplan con las normas de bioseguridad a centros de distribución de aves para la agricultura familiar, con la documentación respaldatoria.

El envío desde el Centro de distribución a los productores/as debe contar con el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), así como Renspa del Senasa y la correspondiente habilitación sanitaria para la adquisición de pollitos.

Al respecto, el director Centro Regional Corrientes Misiones del Senasa, Pedro Méndez, manifestó que “esta habilitación viene a dar respuesta a una solicitud planteada desde la organización de productores de la agricultura familiar, garantizando trazabilidad y bioseguridad”.