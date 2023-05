Trasplante de córneas: es legal la importación solamente si hay escasez

miércoles 10 de mayo de 2023 | 6:06hs.

La situación de una familia misionera que recurrió a una campaña de recaudación de fondos para avanzar en el trasplante de córneas para su hijo adolescente de 15 años, diagnosticado con queratocono, instaló en la agenda el tema de la importación de tejidos, su legalidad y su alcance. Según el relato de la madre del chico, consultaron en el sector privado de la capital provincial para realizar esta cirugía, desde donde le presupuestaron 2.000 dólares con córneas traídas del exterior, una práctica que está contemplada en ley.

Si bien la familia decidió acudir al sistema privado para agilizar los tiempos, Misiones se destaca por ser el mayor aportante a nivel nacional de este tipo de tejidos y los tiempos en lista de espera por trasplantes son cortos.

En el contexto de su visita a la provincia por una reunión de la Comisión Regional de Trasplante (Coretra), Carlos Soretti, presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) explicó a El Territorio que en Argentina “la importación de tejido corneal no es ilegal. En el país es posible bajo control por parte del Incucai porque entendemos que en muchas provincias, sobre todo en muchas provincias de las más pobladas, hay un déficit en la oferta de tejido para trasplante y eso genera prolongados tiempos de espera”.

Al mismo tiempo, mencionó: “Es verdad que Argentina tiene una lista de espera para trasplante de córneas muy elevada y que cuesta resolverlo. No es esa la situación de Misiones que prácticamente no tiene lista de espera o es muy poco el tiempo de espera. Lo podría comprender si fuese la importación de una córnea para un paciente de la zona metropolitana del país, por ejemplo, que es donde está la lista de espera más abultada, pero no es el caso de Misiones”.

En esta línea detalló que es una provincia que genera muchos donantes de tejidos de los que se puede obtener una córnea que se procesa en un banco propio y que está a disposición de los pacientes que requieren el trasplante.

Puntualmente, respecto del caso de la familia de Posadas que aseguró haber consultado a un centro privado para un trasplante mediante la importación de la córnea, Luis Esquivel, director del Cucaimis sostuvo a este medio: “Hay casos muy especiales donde se importan córneas o partes de la córnea con tratamiento especial pero son casos muy especiales. La familia en este caso se apresuró un poco. Se entiende la ansiedad de ellos. Pero en Misiones se procuran muchas más córneas de las que se implantan. O sea que en teoría no haría falta comprar al exterior”.

“De todas maneras cuando la familia se acerque a plantearnos su problema lo vamos a conocer bien, todavía no tenemos datos suficientes, de hecho el adolescente no es paciente en lista de espera. Pero ya tenemos agendada su visita”, aseguró Esquivel.

“Si bien los donantes son del sector público, los trasplantes se pueden hacer en el privado, en Posadas y Puerto Rico hay clínicas que realizan trasplante corneal”, comentó.

Déficit de córneas

En 2021 a través de la resolución 238/2021 del Incucai fue aprobado el Plan Nacional de Resolución de la Lista de Espera para Trasplante de Córneas, que tiene como objetivo optimizar el proceso de donación y trasplante, disminuyendo el tiempo en lista de espera de los pacientes que requieren un trasplante de córneas.

Según datos del Incucai, entre el 30 y el 40% del total de trasplantes de córneas concretados durante los años 2012 a 2017 han sido realizados con córneas provenientes del exterior. Pero con la implementación de programas, en el año 2019, se logró reducir el ingreso de córneas del exterior al 20% de los implantes.

La lista de espera también muestra asimetrías muy importantes entre las provincias. Las de mayor tasa por millón de habitante (PMH) son Buenos Aires (90 PMH), Mendoza (88 PMH), Caba (58 PMH), existiendo otras jurisdicciones prácticamente con lista con lista cercana a cero por el corto tiempo al trasplante, como por ejemplo Misiones -actualmente hay un paciente en lista de espera-.

También en el anexo a la publicación del Boletín Oficial, la institución argumentó sobre la necesidad de llevar a cabo el plan nacional y detalló: “El nodo crítico más importante está dado por el tiempo medio de espera para un trasplante. Mientras en algunas provincias los pacientes esperan un promedio de 0 a 3 meses para trasplante, en otras permanecen un máximo de 3,3 años; siendo a nivel nacional la espera promedio de 2,6 años, lo cual evidencia una preocupante demora en el acceso al trasplante”.

Asimismo se detalló que, en promedio, el 50% de las córneas ablacionadas no son implantadas. Además, durante el período 2016 a 2019 fueron descartadas 3.443 córneas procuradas debido a múltiples razones, entre ellas: las vinculadas a la selección de donantes, serología positiva, problemas con la cirugía de ablación, acondicionamiento y transporte del tejido, prolongados procesos de distribución y asignación de córneas, dispares criterios de evaluación del tejido, entre otros.

Por último, Soratti mencionó: “Tenemos que mejorar la oferta y acortar los tiempos de espera, por supuesto que sí. No sólo en la Argentina, en el mundo entero la fuente de órganos para trasplante más importante es el órgano obtenido después del fallecimiento de una persona. En el mundo, se realizan aproximadamente 150.000 trasplantes de órganos por año, pero eso no alcanza a representar el 10% de la demanda de trasplantes en el mundo. O sea, que no es una originalidad argentina, tener esta crisis de oferta de órganos y esta necesidad de incrementar la donación de órganos”.



Hay 116 misioneros en lista de espera

Misiones se encuentra en la decimoquinta posición dentro de la lista de espera de órganos y tejidos del Incucai, con 116 pacientes en total. Las categorías en las que los misioneros aguardan por ser trasplantados son la renal (86), hepática (8), pulmonar (7) y renopancreática (4), cardíaca (1), córneas (7),

escleras (2) e intestinal (1). A su vez, las principales jurisdicciones que lideran la lista son Buenos Aires, Córdoba, Caba, Santa Fe y Salta.

En lo que va del año, diez misioneros donaron sus órganos según las estadísticas en cuanto a donantes reales del Incucai.

En el balance interanual, desde mayo del 2022, la cantidad de donantes Misiones acumula 20; con lo cual en los primeros

cinco meses del año ya se llegó a la mitad. La provincia, en 2023, tiene una tasa de 7.76 donantes por millón de habitantes.

Según datos del instituto, a nivel nacional, 7.079 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento, 609 es la cantidad de trasplantes realizados este año, 262 personas donaron sus órganos este año y 5,67 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes este año.





Para agendar

Cucaimis. El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Misiones funciona en avenida Marconi 3736. Para cualquier información las personas se pueden comunicar al email:cucaimis@arnetbiz.com.ar. O bien, al teléfono (0376) 44-47792.

