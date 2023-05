Nuevo espacio para desarrollar arte inclusivo

miércoles 10 de mayo de 2023 | 8:45hs.

Dedicar las 24 horas de los 7 días de la semana para producir arte. Así definen desde la academia Talentos su ímpetu de seguir creciendo día a día.

Con un espacio nuevo que alberga más posibilidades, ya se corrió la voz de que sus salas están abiertas para ensayos, clases y otras actividades relacionadas a lo artístico.

La idea es que el laberíntico local de calle Rademacher pueda ser un nuevo polo cultural y oficiar de nicho para el teatro independiente, la danza e incluso propuestas no convencionales.

Actualmente ya hay ensayos de canto barroco medieval por ejemplo y en junio pretenden estrenar alguna obra de teatro e ir sumando exposiciones y otras ofertas artísticas.

‘‘Las salas de Posadas ya no dan abasto, están repletas las agendas, las horas de ensayo. Entonces está bueno que se abra un nuevo lugar donde los grupos puedan venir’’, manifestó Gustavo Álvarez cual anfitrión.

Al frente de la Academia de Formación Artística Integral, Álvarez destacó además ‘‘que el arte debe ser una de las formas por las cuales lograr la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, que va mucho más allá de tener una puerta accesible o una rampa’’.

En Talentos funciona -desde hace ya diez años- Lugar de Estrellas, un espacio de expresión corporal, lúdico, de formación artística, seguro e inclusivo para personas con discapacidad. A su vez, toda la academia se une y se dejan de lado etiquetas, sesgos de grupos etarios, disciplinas y más para crear cada año, una ambiciosa puesta en escena que incluye música, canto, baile, coreografías. De esta manera, los alumnos, con alguna condición -como el síndrome de Down o el espectro autista- tanto como los que no tienen alguna, trabajan a la par.

Desde pequeños, los alumnos prueban distintas habilidades artísticas.

“Tenemos casos de chicos que han venido con algún trastorno autista cuyos terapeutas han visto la evolución que van teniendo de la mano del arte. De no poder emitir palabras o no dialogar cuando comenzaron a los 5 años hasta verles ahora en el grupo adolescentes cantando, bailando e integrados completamente’’, relató Álvarez.

A cargo del grupo Estrellas y también directora de la institución, Carolina Martínez subrayó la participación del grupo en una reciente presentación en el Teatro Lírico, junto a grandes referentes de la danza local, en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Danza.

En esa línea, Martínez definió el profesionalismo que se busca en la formación. ‘‘Para nosotros fue un honor estar en ese escenario del Centro del Conocimiento, tan profesional. Estuvieron magníficos, nos aplaudieron de pie y eso para mí es el mayor premio. De eso se trata también, que ellos se tomen la responsabilidad de esta tarea, como una verdadera obra de arte. Porque muchas veces al hablar de discapacidad, hay muchos permisos’’, alegó sobre el error de caer en subestimar las potencialidades y victimizar a los discapacitados.

Por ese motivo, es que entienden desde Talentos que todo este trabajo interdisciplinario tiene rutinas y un fin de muestras. ‘‘No es venir a jugar o hacer lo que uno quiere, sino que tenemos ciertas reglas a seguir y lo principal es que el chico se integre mientras pueda disfrutar de ese proceso’’, marcó la profesora en danza y educación especial.

Alrededor de 20 alumnos son los que hoy completan Lugar de Estrellas, con distintas edades y condiciones. Tal como reflejó Carolina, ‘‘muchos son grandes, ya no van a la escuela, entonces este es su espacio de sociabilidad con otros. Es un grupo muy solidario, se ayudan mucho entre ellos y se han hecho muy buenos amigos’’, contó.

Así, la idea es que cada uno pueda dar lo mejor desde su lugar, sin diferencias. Se impulsa el trabajo en equipo y la comunicación y como el staff está formado en educación especial, entre otras especificidades, va dirigiendo acciones conjuntas, aunque por lo general, sin señalar, los niños se integran naturalmente.

“Siempre hablamos de que la verdadera inclusión se da desde las posibilidades iniciales, entonces dialogamos mucho entre los profes para ver cómo potenciamos la parte musical de este alumno, cómo aquel tiene muchas habilidades para la danza. Y no buscamos que haya una diferencia, que tengamos que hacer una dinámica súper cambiada por un solo chico. Que ellos se adapten a la actividad, no la actividad a ellos, porque sino no estaríamos respetando nuestro ideal de inclusión real’’, deslizó Gustavo.

En coincidencia con Carolina, resaltó la participación de los chicos en la Semana de la Danza y puntualizó que fue una oportunidad para visibilizar lo que se hace en la ciudad.

‘‘Posadas tiene mucha cultura, mucho arte, es un gran polo cultural y esto que es lo que hacemos nosotros acá en la Academia también. Muchas veces se cree que esto sólo pasa en Buenos Aires o en las grandes ciudades, pero no, acá ya llevamos más de 10 años de trayectoria desarrollando esta forma de trabajo’’, arrojó.

Con ganas de contagiar a más docentes en esto de integrar a todos, Talentos anima a sus alumnos a empoderarse, valorarse, ser profesionales por igual. Y mientras prepara las puestas de Los Locos Adams y El extraño mundo de Jack, abre sus puestas de igual manera para que todo el arte habite su espacio.