Las primeras impresiones de “La Sirenita” llenan de elogios a Halle Bailey

miércoles 10 de mayo de 2023 | 6:00hs.

La Sirenita tuvo su primera proyección en Estados Unidos y, al parecer, las opiniones iniciales resultan ser favorables. La película protagonizada por Halle Bailey adapta el clásico cuento de Hans Christian Andersen y la producción animada musical de 1989. El elenco también cuenta con la participación de Melissa McCarthy (Úrsula), Javier Bardem (rey Tritón), Jonah Hauer-King (príncipe Eric), Noma Dumezweni (la reina) y Art Malik (Ser Grimsby). Rob Marshall estuvo detrás de la dirección del proyecto con guion de David Magee.

“La audiencia en mi proyección estalló en aplausos después de la interpretación de Halle Bailey de ‘Part of Your World’ y espero que todos tengan esa experiencia”, destacó Zoë Rose Bryant, de We Live Entertainment.