Barbi González, sinónimo de fútbol en Jardín América

martes 09 de mayo de 2023 | 14:33hs.

Miguel Rubén ‘Barbi’ González es un exfutbolista y fundador de la Escuela de Fútbol Los Galenitos, que cumple 28 años justo en coincidencia con el aniversario de la comuna. Aunque quizás no sea muy conocido por su nombre completo, si alguien menciona ‘Barbi’ González, se sabe que se refiere al antiguo jugador del Club Social y Deportivo Jardín América, entre otros. Cuando se habla con él, el fútbol es un tema ineludible, ya que desde pequeño sintió una gran pasión por la pelota. Como campeón provincial con ‘el lobo’ jardinense, es una autoridad en este deporte. Inmediatamente después de retirarse, estableció su propia escuela de fútbol, que ahora cuenta con la participación de su hija. En el futuro, cuando ya no pueda continuar, delegará la responsabilidad de seguir fomentando el fútbol y descubriendo nuevos talentos.

“El 7 de mayo de 1995 se fundó la escuela de fútbol infantil ‘Los Galenitos’. Desde entonces nunca hemos parado, hace 28 años que estamos presentes y han pasado cientos de chicos que han dejado una marca importante. Tenemos una lista muy larga”, relató ‘Barbi’ en una entrevista con El Territorio.

Hoy en día, ‘Los Galenitos’ cuenta con más de 100 chicos en su semillero y han surgido grandes talentos futbolísticos que han desplegado su talento en distintos puntos del país. Han llevado a Jardín América a lo más alto del fútbol. Por ejemplo, uno de los chicos, ‘Barbi’, estuvo en Olimpo de Bahía Blanca, otro llegó hasta la reserva de Independiente de Avellaneda, y otro llegó a la primera de Talleres de Córdoba. En la actualidad, hay uno que juega en El Salvador, otro que está en Arsenal de Sarandí, una chica que se desarrolla en las inferiores de River Plate y dos niños en el Club Atlético Lanús, entre otros.

González jugó desde niño y pasó por clubes como Atlético Jardín América, donde estuvo durante 13 años y salió campeón provincial en 1980. Él dio la vuelta olímpica con un gol suyo. Pero antes de eso, jugó en el Club 25 de mayo de Puerto Rico, donde a los 18 años fue capitán y también ganó el campeonato. Él ha estado compartiendo esa experiencia adquirida con los niños durante casi tres décadas. Toda una vida dedicada al fútbol, y la satisfacción que tiene es ver a los niños crecer.

“Cuando uno de ellos triunfa, para mí es una gran alegría, uno dice ‘mi trabajo sirvió’. Ellos son los que aplican lo enseñado y tratan de expresarlo dentro del campo de juego, siempre teniendo en cuenta que el rival exige y te obliga a cometer ciertos errores”. Incluso, ‘Barbi’ incursiona en la cancha cada vez que Atlético Jardín América y el Club Timbó juegan para hacer transmisiones para una emisora local, ya que ambos equipos son de la ciudad. Tiene emociones encontradas porque muchos de los futbolistas que comenzaron a entrenar y sentir el olor a césped, tal como él lo describe, están en ambos equipos. Por lo tanto, no mira los colores y disfruta del partido. “Si podemos formar buenos jugadores, es bueno, pero lo importante es que sean buenos ciudadanos para la sociedad”.

“A la hora de inculcar valores, es importante resaltar que con esfuerzo todo se puede lograr. Llegar al fútbol profesional es muy sacrificado, especialmente para aquellos que viven en el interior del país y deben trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El desarraigo es un tema difícil de superar, por lo que trato de llevar a los chicos a las pruebas junto con un familiar cercano. A veces, si los chicos van solos, pueden sentirse entusiasmados con la ciudad y no quieren regresar a sus hogares. Por eso, busco un familiar directo para que puedan estar juntos.”

Además, mencionó que los cazatalentos hoy en día visitan con frecuencia otras provincias porque la tecnología está absorbiendo a los niños. “Un ejemplo de ello es la selección Argentina, donde la gran mayoría de los jugadores son del interior del país. Por eso, los cazatalentos visitan esas regiones con más frecuencia.”

Hoy en día, ‘Barbi’ trabaja junto con su hija Pamela Rebeca González, quien está teniendo su primera experiencia como entrenadora.

“Veo que ella tiene mucho entusiasmo, le pone muchas ganas, y no solo eso, sino también se destaca por su lectura del entrenamiento, su comunicación para que los chicos puedan integrarse bien consigo mismos y con la sociedad”, sostuvo. Tanto el padre como la hija no sólo exigen que se cumplan los horarios, sino también que se alimenten y descansen adecuadamente para que puedan dar lo mejor de sí mismos.