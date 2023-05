El ámbito deliberativo tendrá nueva reconfiguración desde diciembre

martes 09 de mayo de 2023 | 8:59hs.

En varios municipios de la provincia, como el caso de Posadas, donde el intendente Leonardo Lalo Stelatto obtuvo un claro triunfo, comenzó a definirse cómo quedará el legislativo local. De las siete bancas que se ponían en juego en Posadas, cinco serán para el Frente Renovador y dos serán para Juntos por el Cambio. En el reparto interno de esas bancas, dos sublemas de cada espacio se llevan representaciones. Es que en la categoría “concejales” el Frente Renovador alcanzó los 89.603 votos, un valor histórico, con el 94,24% de las mesas escrutadas.



En tanto que Juntos por el Cambio se alzó con 38.692 en la misma categoría. Muy lejos, detrás de ellos, quedó el frente Fuerza de Todos, que obtuvo 6.098 votos. Por el espacio de Stelatto, alcanzó tal diferencia que le permite quedarse con 4 de esas 5 bancas oficialistas. Así serían integrantes del Concejo Deliberante por el espacio del intendente, Jair Dib, Luciana Scromeda, Héctor Cardozo y Laura Traid.



Por la lista de Fernando Meza, ingresaría al cuerpo de ediles Samira Almirón. En la vereda de enfrente, por el espacio de Santiago Koch, se incorporará como concejal Judith “Yoli” Salom y, por la lista de Pablo Argañaraz ingresará Valeria Gómez de Oliveira. Cabe recordar que tanto Koch como Argañaraz son actualmente concejales y tienen por delante dos años más de mandato.



Jardín América

En Jardín América, el ganador en las elecciones fue César Daniel Araujo del bloque del Frente Renovador de la Concordia, quien iniciará su primer mandato.



Allí en diciembre, asumirán como concejal de Araujo por el Frente Renovador de la Concordia, Carlos López y Karina Kuchak. Por la lista de Oscar Espínola también de la renovación Rubén Álvarez y Luciana Rojas y Juanjo Laudin; además de Mónica Messinger y Jorge Luis Florentín. Por el espacio de Sergio Maslovski de Juntos por el Cambio, Fabio Velazco.



En Montecarlo

Julio César Barreto fue electo como intendente en Montecarlo y en segundo lugar se ubicó Pablo Acosta y en tercer lugar, Lucas Vega por juntos por el Cambio. Estos resultados, le adjudica a Barreto dos bancas en el Concejo que serán ocupados por Luis Canaparro y Vanesa Kohn; la tercera concejal Tania Malveira, de la lista de Acosta y por Juntos por el Cambio, Raúl Radke. Los concejales que continúan en funciones son Graciela Oliveira, actual presidente del Concejo, Pablo Acosta, por la renovación y Lucas Vega de Juntos por el Cambio.



El Alcázar y Caraguatay

En El Alcázar, la sorpresa fue el triunfo del médico y actual edil Eduardo Vázquez. De esta manera, el Concejo Deliberante se va a renovar en su totalidad. Estará integrado por Gerardo Marek, Sonia Miño, Juan Bohn y Claudia Silvero todos por la Renovación y Mauro Grevinski, por Juntos por el Cambio.



En Caraguatay, la victoria fue para Mario Peyer que se presentó por tercera vez como candidato, desbancando esta vez a Ricardo Waidelich.



En San Vicente

El actual intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, seguirá al frente del municipio por cuatro años más.



Fueron 26.352 los sanvicentinos que se acercaron a las 106 mesas habilitadas en 27 escuelas locales. De ello, alrededor del 45% de los votos de los sanvicentinos permitieron a Rodríguez conseguir un nuevo mandato. Por el gran apoyo, el intendente agradeció en su discurso al conocerse los resultados, “por haberse comprometido con la democracia y por seguir apoyando a este proyecto”, sostuvo.



De esta manera, ingresarán el actual intendente que logró dos bancas y también la lista del ex intendente Valdir Dos Santos y Juntos por el Cambio, por la minoría.



En Leandro N. Alem

La performance lograda por Matías Sebely en Alem no sólo lo posicionan como el próximo intendente de la ciudad sino como el sublema más votado en tanto que la diferencia entre frentes electorales hace que sean dos concejales de su lista los que ingresen a partir de diciembre y lo lleva a poseer una mayoría simple con 4 bancas de las siete que posee el legislativo local. Desde la puesta en marcha de la Carta Orgánica Municipal el Concejo Deliberante se renueva en partes cada dos años.



Culminan su mandato este próximo diciembre Rubén Pineda y Gladys Da Silva que pertenecen a las filas de Wolenberg junto a Eduardo Ruzak que había ingresado de la mano de Carlos Pereyra.



Los tres de la renovación junto a Rony Metner de Juntos por el Cambio. Continúan con mandato hasta 2025 Luciano Rivero y Matías Sebely (FR), este último en uso de licencias y ahora al ser electo intendente lo reemplaza Helard Aníbal Feltan. A ellos se suma hasta dentro de dos años Ricardo Andersen (JxC).



Con el resultado del domingo ingresan por el sublema de Sebely el médico Germán Ramírez junto a Lorena Wolenberg y por el lado de la lista del actual intendente vuelve quien ya ha sido 8 años edil, Ricardo “Laco” Sviercz. Por el lado de la oposición ingresa el joven empresario Fernando Goichik. De esta forma, el Concejo tendría un bloque de 4 concejales integrado por Feltan, Ramírez, Rivero y Wolenberg; otro de JxC con Andersen y Goichik y aún no se sabe si se integra a uno o no Sviercz.

*Con la información de corresponsalías Jardín América, Montecarlo y Leandro N. Alem