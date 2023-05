El escrutinio resolverá intendencias en Candelaria, Garupá y Santa Ana

martes 09 de mayo de 2023 | 7:00hs.

Tras la contundente victoria de la fórmula Hugo Passalacqua-Lucas Romero Spinelli del Frente Renovador, están en suspenso tres municipios donde el resultado permanece abierto. En Candelaria, Garupá y Santa Ana, el recuento provisorio les da el triunfo a los actuales jefes comunales por escaso margen. Sin embargo, la gran cantidad de votos observados, abre un interrogante que se resolverá a partir del jueves, cuando se inicie el escrutinio definitivo en la Legislatura.



De acuerdo al reporte del Centro de Cómputos de Misiones, escrutadas más del 99% de las mesas que habilitó el Tribunal Electoral, el oficialismo consiguió un categórico respaldo con un 64,21% de los votos. La segunda fuerza fue Juntos por el Cambio con 26,47%; mientras que los votos en blanco se ubicaron en tercer lugar con un 5,87%. Lejos, en el cuarto lugar, el frente La Fuerza de Todos cosechó el 4,77% de las preferencias y aspira al menos a conseguir la última banca. Los restantes espacios que presentaron listas, quedaron sin posibilidades de alcanzar un lugar en el Parlamento.



En la antigua capital, el sindicalista Carlos Flores (de la Unión Tranviarios Automotor) busca retener la intendencia y de acuerdo el primer recuento, logró el respaldo de 1.668 sufragios. Muy cerca otro candidato renovador, Luis Ayala, sumó 1.655 y esos 13 votos de diferencia serán vitales en el escrutinio final para definir la contienda.



Ayala, exlateral derecho de Atlético Candelaria de fines de la década del 90 y principios del 2000, es hijo del exintendente del municipio Miguel Ayala y concentra sus aspiraciones en recuperar algunos de los 58 votos observados.



En Garupá, en tanto, el cabeza a cabeza es entre el actual intendente Luis Armando Ripoll del sublema “Por el Presente y el Futuro” y el diputado provincial renovador, Rolando Roa, candidato del sublema “Vamos Juntos”.



De acuerdo al conteo provisorio, Ripoll totaliza 5.616 votos y Roa 5.450. La distancia es de 166 votos y para el legislador, “se trata de un empate técnico que se definirá en el escrutinio definitivo”. Los 649 votos observados dejan un final abierto en uno de los municipios más grandes de la provincia.



La mesa 970

En Santa Ana, la ex intendenta Mabel Pezoa quedó al borde del regreso enfrentando al actual alcalde Pablo Castro. Provisoriamente la diferencia parece indescontable, ya que Castro contabilizó 947 sufragios contra 914 de la ex legisladora. Ni siquiera los 20 votos observados, alteraría el camino hacia la reelección de Castro. Sin embargo, desde el entorno de Pezoa hacen foco en la mesa 970, donde habría errores en la planilla.



Con los comprobantes del Voto Codificado Misionero (Vocomi) en mano, Pezoa confía en que el escrutinio definitivo le otorgue el triunfo por 9 votos. Según sus registros, los 33 votos de distancia que figura en la página del Centro de Cómputos no incluyen los 42 votos que, en la categoría intendente, su lista sumó en la mesa 970, de la Escuela 805.



Disparidad en otras comunas

En Azara, el actual intendente Daniel Yendryka buscaba la reelección y en la contienda del domingo último, resignó sus chances a manos de otro candidato de la renovación. El actual alcalde cosechó 863 sufragios, mientras que el intendente que asumirá el 10 de diciembre será Rodolfo Kuinaschuk quien totalizó 1.115 votos por el sublema “Por Mi Gente Sencilla”.



La misma suerte que su colega Yendryka corrió Mario Lindemann en 25 de Mayo, quien perdió en el mano a mano con Omar Pedro Wdowin. El actual intendente sumó 2.558 votos contra los 3.981 de su oponente del mismo lema.



En Bernardo de Irigoyen, Edgardo Nemesio “Chichín” Aquino (Frente Renovador) consiguió una ajustada victoria ante el actual intendente Guillermo Fernández. A la espera del escrutinio definitivo, el ex diputado provincial, quien en 2004 asumió una banca en lugar de la renunciante Elsa “Pety” Garayo, se impuso por 167 votos y volverá a conducir el municipio fronterizo.



Juan Carlos Bueno, intendente de Bonpland, logró la reelección como único candidato del Frente Renovador. Se impuso a los dos sublemas de Juntos por El Cambio y a las opciones de la Fuerza de Todos y el Frente Amplio.



En Caraguatay, otrora bastión de Ricardo Waidelich, tampoco hubo reelección. El intendente vigente sumó para el Frente Renovador 817 votos y fue superado por Mario Darío Peyer, del mismo espacio con 1.140 sufragios.



En General Alvear, el intendente Víctor Serdiuk no pudo retener el cargo y perdió a manos de otro renovador. José Rodríguez Reginaldo será el nuevo titular del Ejecutivo. Situación similar en Puerto Esperanza, donde Raúl Horacio Zarza será el sucesor de Alfredo Gruber. Ambos representan al Frente Renovador aunque el más elegido le sacó más de mil votos de diferencia (4.853 contra 3.676)



En San Ignacio, el ex intendente Juan Esteban Romero consiguió regresar tras imponerse categóricamente a los demás contendientes. El actual coordinador ejecutivo de la Unidas Ejecutora Provincial (UEP) cosechó 3284 votos, superando a Dante Vanderdorp (ambos de la renovación) quien acumuló 2.289.