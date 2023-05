“Fue un acto atroz y las víctimas vivieron momentos de terror”

martes 09 de mayo de 2023 | 6:03hs.

El fiscal del juicio de la denominada Masacre de Monte, en la que cuatro jóvenes -entre ellos, el misionero Aníbal Suárez de 22 años- murieron tras una persecución policial a los tiros y un choque en mayo del 2019 en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte, aseguró ayer que los cuatro policías imputados cometieron un “acto atroz”.



Agregó que actuaron de manera “inmotivada” y afirmó que las víctimas, “al verse rodeadas”, vivieron momentos de “terror, angustia y miedo”, por lo que le solicitó a un jurado popular que “emita un dictamen justo para hacer honor a la justicia”.



Los lineamientos iniciales y la reconstrucción del caso realizada por el fiscal Mariano Sibuet en el comienzo del juicio por jurados que tiene como acusados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, fue presenciado por Rocío Quagliarello, quien tenía 13 años al momento del hecho y fue la única de los cinco amigos que sobrevivió a los balazos, la persecución y el choque.



“Lo que pasó fue un acto atroz que dio inicio la noche del 19 de mayo del 2019. Eran chicos normales, que tenían cercanía entre ellos y habitualidad”, aseguró el fiscal Sibuet ante el jurado popular, compuesto por 12 personas de la sociedad civil, y ante los cuatro acusados, quienes llegaron detenidos al debate y se sentaron detrás de sus abogados defensores.



El representante del ministerio público reconstruyó el minuto a minuto de los hechos y recordó que Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14) se dirigieron aquella noche a la plaza principal de San Miguel del Monte, donde observaron que, a un conocido suyo, Aníbal Suárez (22), se le había “quedado” su Fiat 147.



Ante esa circunstancia, los adolescentes lo ayudaron a poner en marcha su vehículo y Aníbal les ofreció “ir a dar una vuelta” por el pueblo, situación a la que Gonzalo y Danilo invitaron a Camila López (13) y Rocío (actualmente de 17 años), a sumarse al viaje.



“Bordearon la avenida Costanera y se cruzaron de frente con el móvil en el que viajaban García y Ecilape. Inmediatamente ese móvil da una vuelta en U y empieza a perseguir el auto”, relató el fiscal.



Tras ello, Sibuet continuó: “Los chicos, al ver que los seguían, se quisieron meter por la calle Río Negro. En ese momento, García y Ecilape se cruzan con otro móvil en el que viajaban Ibáñez y Monreal, donde tienen un breve intercambio y se acoplan a la persecución por otra calle para cortarles el paso”.



En dichas circunstancias, el fiscal afirmó que “a las 0.47 y sin mediar palabra” Monreal efectuó “al menos cuatro disparos y uno de ellos impactó en la pierna izquierda de Gonzalo Domínguez”.



“Al verse rodeados, los chicos, con uno de ellos gritando de dolor por el impacto que había tenido, el terror, la angustia y el miedo se apoderó de ellos. Por eso quisieron salir de ahí por la ruta 3. Ambos móviles los persiguieron a alta velocidad. Durante el último tramo, García se asomó por la ventanilla y disparo cuatro veces más contra el auto. La cantidad de disparos de arma de fuego, la velocidad hizo que el auto perdiera el control. Como consecuencia directa, murieron cuatro de ellos”, consideró el representante del Ministerio Público.



Por último, Sibuet habló directamente al jurado popular: “¿Vamos a permitir justificar la pérdida de estos chicos por una acción criminal? Les voy a pedir que emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia. Para que aquellos responsables de estos homicidios respondan por la acción criminal que hicieron”.



Presenciando la audiencia se encontraba la única sobreviviente del hecho, Rocío, quien rompió en llanto al ver la cara de sus amigos fallecidos en la presentación del fiscal.



Luego de Sibuet, tomó la palabra abogada Bárbara Juárez representando al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), organización que se presentó como querellante institucional en el juicio, quien describió que la muerte de los cuatro chicos se dio “en medio de una lluvia de balas” e indicó que los cuatro agentes imputados “deshonraron a la institución policial”.



“Las pruebas les van a demostrar que todos son autores del asesinato. No solamente quienes disparaban. Las pruebas van a demostrar que para García y Monreal disparen, necesitaban que sus choferes los pusieran en posición de tiro. Esto no es un juicio contra la institución policial. Son cuatro policías que cometieron un crimen gravísimo”, insistió Juárez.



Por su parte, la defensa de los policías Monreal, Ibañez y García, encabezada por el abogado Guillermo Baqué, endilgó la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien se acusó de manejar en estado de ebriedad, de huir de la policía tras conducir en zigzag, a la vez que manifestó que ese joven “también emborrachó a los adolescentes”.



“Estos chicos fueron víctimas de Aníbal Suárez. Los chicos estaban arriba de un auto de una persona que no conocían. Él tenía 3,26 grados de alcohol en sangre. ¿Ustedes saben qué produce eso? Un coma alcohólico”, argumentó Baqué.



La audiencia comenzó pasadas las 10 en los tribunales platenses y dio inicio con la elección de 18 miembros de la sociedad civil que conformaron el jurado popular.



Dentro de 10 días, la docena de jurados elegida deberá definir si los imputados son culpables o no de haber cometido el delito de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.



Antes de ingresar a la sala de audiencias, la madre de Rocío Quagliarello, Loana Sanguinetti, contó que “mi hija no es la misma desde que mataron a sus amigos”, que el hecho fue “un antes y un después” en su vida y admitió estar “muy nerviosa”.



“Esto la marcó para toda la vida. Desde esa noche es una tristeza que no nos vamos a sacar nunca”, expresó con angustia Loana junto a su hija, en una entrevista realizada frente al Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata.



Luego de los alegatos de las parte, la jueza Crispiani pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, cuando comenzarán a declarar como testigos los padres de las cuatro víctimas fatales.

En cifras

5 Es el total de pasajeros que iban a bordo del Fiat 147, de los cuales cuatro resultaron víctimas fatales por los disparos de la policía.