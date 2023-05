Acorralado por las pruebas, cayó el sospechoso por el femicidio de Daniela

martes 09 de mayo de 2023 | 6:05hs.

“Quiero un abogado”. Esos fueron los dichos, palabras más o menos, de Alan Calixto C. (30) cuando fue abordado por efectivos de la Policía de Misiones que estaban montando una vigilancia frente al sitio donde alquilaba, ubicado sobre la avenida Néstor Kirchnner de la localidad de San Vicente.



Al hombre lo estaban buscando desde el último viernes como el principal sospechoso del femicidio de Daniela Radke (23), quien fue hallada sin vida en la vía pública. Había sido señalado como la persona que buscó a la víctima en su casa, pero con el correr de las horas las pruebas en su contra lo acorralaron aún más.



El procedimiento de detención se concretó ayer, poco antes de la 7 de la mañana por efectivos de la Dirección de Homicidios y diferentes dependencias de la Unidad Regional VIII. El implicado llegó en una motocicleta Motomel Skua blanca al lugar, tal vez pensando que a esa hora no iba a haber nadie en el sitio.



Como viene informando El Territorio, los familiares de la víctima declararon que un hombre en moto blanca habría buscado a Daniela durante la tarde del jueves. Esa fue la última vez que la vieron, aunque en horas de la noche la joven avisó que se iba a quedar a cenar en la casa de alguien a quien definió como su amigo.



Con todo esto, los efectivos avanzaron el fin de semana con las investigaciones. Primero establecieron la identidad del presunto femicida y luego pudieron saber dónde vivía. Lo que se sabe hasta el momento es que es oriundo de la misma localidad, que al parecer trabajaba hasta ser detenido en un aserradero y habría conocido a la víctima en clases de boxeo.



La prueba clave

Asimismo, el elemento más contundente lo aportó la dueña del inquilinato. Al ser entrevistada por los policías, la mujer expresó que tenía varias cámaras en el sitio y aportó de inmediato esos registros. Esto permitió reconstruir lo que serían las últimas horas de Daniela.

Las cámaras de seguridad del inquilinato fueron clave en la investigación. Foto: Policía de Misiones

Según se detalló, las imágenes se ve que Alan C. (30) llegó con la joven -tenía las mismas ropas con la que fue hallada muerta- cerca de las 18 del jueves en la moto con las mismas características que aportó la madre. Y allí estuvieron hasta cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando se los vio salir.



Sin embargo, el detalle más doloroso es que la joven fue literalmente cargada arriba del tanque del biciclo sin ningún tipo de movilidad propia ni reflejo. Es decir, todo indica que ya estaba sin vida. “Ella estaba fallecida o al menos desvanecida. Lo que se ve es un cuerpo inerte sobre la moto”, dijo un investigador que tuvo acceso a esas filmaciones.



Se cree que en ese momento fue a descartar el cuerpo, debido a que regresó al departamento cerca de ocho minutos después. Más tarde volvió a salir para estar prófugo hasta ayer a la mañana.



Como se informó, el cadáver fue hallado el viernes en la calle Miranda, en el acceso principal al barrio Unido. Cuando los efectivos llegaron al sitio y establecieron que Daniela yacía boca abajo en las malezas, a unos 20 metros de la calle de acceso de la vía pública.



Respecto a la casa donde habría ocurrido el crimen, luego del procedimiento de detención el juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente que interviene en el hecho, se hizo presente en el lugar y dirigió el correspondiente allanamiento.



Ayer se esperaban detalles sobre los resultados finales pero pudo establecer El Territorio, se secuestraron varias prendas de vestir, pelos, cables, teléfonos celulares, chips de teléfonos, tarjeta de memoria, un agogó de damas, cascos de motocicleta captada en las imágenes. Voceros expresaron que no hallaron los calzados de la muchacha y otros elementos que no tenía al momento que fue hallada.



Con todo esto, las autoridades judiciales consideran que el sospechoso podría ser trasladado a declaración indagatoria mañana miércoles. En esa instancia tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que esto sea considerado en su contra.



Autopsia

Como viene informando este medio, el resultado preliminar de la autopsia determinó como causa de muerte una asfixia por estrangulamiento, según pudo saber El Territorio en base a fuentes policiales y judiciales consultadas. El mismo fue notificado de forma telefónica el sábado desde la Morgue Judicial y se esperan los informes finales.



Al respecto, los voceros consultados detallaron que en este primer reporte no se detectaron indicios de que la joven haya sido víctima de un ataque sexual. Lo que se sabe sí es que Daniela tuvo relaciones sexuales previo a su muerte y se extrajo un patrón genético. Lo que creen los pesquisas es que ese ADN es del asesino.

“La mató de forma horrible; ahora tenemos certezas”

Daniela Radke (23) tenía un hijo de 6 años y ocho hermanos. Vivía con su madre en Picada Rosales. Ayer su familia y vecinos estaban convocando a una marcha para el día miércoles a las 8 de la mañana. La misma saldrá desde la rotonda del Hospital local, se anticipó.



“La mató de la forma más horrible. En un principio no pensamos que era él pero ahora tenemos certezas porque tiene toda la evidencia en contra”, reveló Macarena Rodríguez, hermana de Daniela Carmen Radke (23), luego de la detención del principal acusado.



Sobre Alan C. (30), Rodríguez admitió que lo conoce desde hace varios años. En ese sentido manifestó que su hermana “no tenía una relación frecuente” con el sindicado autor del crimen pero “eran conocidos porque se daba con las amigas de ella”.



Mencionó además que no les fue fácil reconocerlo porque “siempre que la buscaba no se bajaba de la moto, se quedaba con el casco puesto, por eso mi mamá ni siquiera le conocía la cara. El jueves, por ejemplo, cuando pasó a buscar a mi hermana la esperó en el camino”.



Conociendo al sindicado asesino, insistió que “nunca daba su personalidad como asesino o abusador, pero tampoco sé qué fue a hacer mi hermana con él”.



“Como familia estamos tratando de asimilar todo esto y vamos a sentir alivio cuando le den perpetua, porque no puede andar suelto un asesino. Tampoco sabemos si va a quedar preso mucho tiempo, por ahora es mucho dolor e incertidumbre”, lamentó Rodríguez y en esa línea convocó a quienes se quieran sumar a la marcha por justicia para la jornada de mañana.