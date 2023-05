Se suman pedidos de explicaciones a Bullrich

martes 09 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la candidata presidencial del PRO Patricia Bullrich debe “dar explicaciones” tras ser involucrada por una excolaboradora del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en el supuesto borrado de datos de un celular en el que podía haber información relacionada con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, quien a su vez lamentó la “naturalización de la violencia política” contra su persona.



“Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre” pasado, expresó Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter.



La vicepresidenta hizo referencia así a la declaración en sede judicial de Ivana Bohdziewicz, excolaboradora de Milman, que dijo en los tribunales de Comodoro Py que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas de Patricia Bullrich. Según detalló Telám, Fernández de Kirchner citó el mensaje que sobre ese caso emitió el diputado Alencar Santana, del Partido de los Trabajadores (PT): “En Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición (PRO) y precandidata a la presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner”. Por su parte, el presidente Fernández señaló que Bullrich debe “dar explicaciones” por estas revelaciones que representan “una gravedad significativa”. Consultado por la prensa, Fernández dijo que no es él quien tiene “que hablar” del tema y estimó “que los que tienen que explicar lo sucedido son Bullrich y Milman”.



“Son los que indujeron a esa empleada a hacer lo que hizo. Valoro mucho el gesto de esa empleada, que sintiendo que podía correr riesgo, se animó a decir la verdad. Con esa verdad podemos saber como se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar”, concluyó.



También se sumó al repudio el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien calificó de “gravísimas” las revelaciones y subrayó que “claramente hay un intento de encubrir, de esconder y de imposibilitar la acción de la justicia”.



“Ahora entendemos por qué la presidenta en uso de licencia (Bullrich) del principal partido de la oposición no condenó abiertamente el intento de magnicidio para con Cristina Fernández de Kirchner”, planteó el funcionario en declaraciones a C5N. La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, afirmó que tenía “sospechas” en torno a que Bullrich no haya “repudiado nunca el atentado” y que ahora “existen indicios” de que “algo más sabía” vía judicial.

Una testigo clave y una revelación

Con apenas 26 años, Ivana Bohdziewicz se transformó en un personaje clave y cuya declaración podría ser trascendental para aportar datos en la pista judicial que apunta al diputado macrista Gerardo Milman -muy cercano a Patricia Bullrich- y sus vínculos con el atentado contra Cristina Kirchner. Estuvo a cargo de la agenda del legislador, aunque en el verano sorpresivamente fue desplazada.



Bohdziewicz fue asesora de Milman durante buena parte de 2022. El año pasado declaró en la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner y ahora volvió a hacerlo de forma por tercera vez este viernes: allí, tal como publicó Página 12 el domingo, reveló que el borrado del contenido de su teléfono celular fue en una oficina que pertenecería a Patricia Bullrich.