Alberto dijo que no se bajó y se mostró partidario de las Paso

martes 09 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El presidente de Alberto Fernández encabezó durante el mediodía de hoy una conferencia de prensa en La Rioja junto al gobernador provincial Ricardo Quintela, que ayer logró su reelección con el 50% de los votos. Entre otros puntos, el mandatario destacó el triunfo del peronismo, renovó su crítica hacia Javier Milei y los dirigentes libertarios y definió su rol de cara a la campaña electoral: “No me bajé de ningún lado”, afirmó.



“Bajarse es irse a la casa; yo soy militante y presidente, mi mayor obligación es trabajar en los problema que tiene la Argentina”, señaló Fernández. Y amplió: “Si yo me encierro en una campaña iba a tener que dividir mi tiempo, y lo que quiero es que el Gobierno resuelva los problemas para que los argetinos voten al compañero o compañera que me suceda”.



En esta línea, completó: “No me bajé de mi puesto de lucha, entendí que mi puesto de lucha es ser Presidente de la república”.



Por otro lado, se refirió a la definición de candidaturas dentro del Frente de Todos y se pronunció a favor de las Paso. “Mi tarea es mantener unido al peronismo y garantizar transparencia en ese proceso”, expresó. Así, destacó la necesidad de “estar unidos, como se hizo en La Rioja, para enfrentar a los que siempre trabajan para ganar y lucrar en su propio beneficio”.



“Todas nuestras aspiraciones tienen que pasar en un segundo plano, dejamos una argentina sembrada”, señaló.



Con relación al resultado electoral en La Rioja, Alberto Fernández destacó el triunfo de Quintela e hizo mención en el desempeño de Martín Menem, dirigente que compitió en representación de Milei.“Que podamos reafirmar la democracia, como se reafirmó, es importante; se escuchan voces que dicen que la democracia no es el modo, el camino. Es un tiempo donde se vuelve a hablar que los derechos pueden pasar a un segundo plano, que se pueden donar los órganos para hacerse de recursos o que la calles de la ciudad pueden ser privatizadas”, puntualizó.



El Presidente, además, calificó de “vergonzosa” la maniobra del presunto borrado de datos de un celular en un despacho atribuido a la cúpula del PRO y afirmó que “los que tienen que explicar” ese hecho, que se investiga en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, son la referente del Pro Patricia Bullrich y el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman. (Ver Suman pedidos...)



”Valoro el gesto de esa empleada que, sabiendo que podía correr riesgos, se animó a decir la verdad”, sostuvo Fernández sobre la excolaboradora de Milman que declaró en la Justicia haber sido presionada para que se eliminaran los contenidos de su teléfono.



La interna del FdT

Con relación a la interna del oficialismo, ayer también se expresó el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que se pronunció a favor de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), pidió “estudiar las ideas de Milei” y convocó a ampliar la coalición con sectores que “no se sienten identificados con el gobierno”.



“Veo en las Paso una buena forma de resolver la discusión interna. Me parece que hay un modelo que podemos armar y ofrecer. Es un modelo con un nivel de gestión y de toma de decisiones a favor de los que menos tienen”, aseguró el funcionario nacional. Y agregó: “Es un modelo donde los dirigentes arriesgan, que sabemos que también tiene sus costos. Pero sabemos que funciona, porque es una Argentina que tiene los recursos para iniciar un proceso de desarrollo. Me parece que hoy esa es la discusión dentro del Frente”.