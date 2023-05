Messi ganó otro premio y le tiró un guiño a Barcelona

martes 09 de mayo de 2023 | 6:01hs.

En medio de la expectativa por dónde va a continuar su carrera a partir de junio, Lionel Messi obtuvo el Premio Laureus al Mejor Deportista del Año 2023. No sólo se acordó de Argentina, sino que recordó su paso por Barcelona.



“Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo, pero el fútbol es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía: ganar el Mundial con mi selección”, manifestó el 10 argentino tras recibir el premio en manos de Hugo Porta.



Además, el delantero de 35 años, que ya había sido distinguido en 2020, concluyó: “Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera. Tuve muchas alegrías con Barcelona y muchas tristezas con la selección, pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme”, sin hacer mención de su actualidad en PSG.



En la previa a la ceremonia, Messi mantuvo un dialogo con su excompañero Carles Puyol y con Robert Lewandowski, mientras los rumores de una posible vuelta a Barcelona siguen vigentes. Desde el club parisino todavía no hubo una felicitación a su jugador, quien volvió a entrenar ayer después de una semana de castigo.



Tras la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni obtuvo el reconocimiento de la Academia Laureus World Sports.



Los campeones del torneo de la Fifa compartían nomina con el Real Madrid masculino, la selección de Inglaterra de fútbol femenino, la selección de rugby masculina de Francia, los Golden State Warriors de la NBA y el Oracle Red Bull Racing de la Formula 1.