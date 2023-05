La cirugía de apendicitis es una de las más requeridas en el Madariaga

martes 09 de mayo de 2023 | 0:00hs.

El Servicio de Cirugía del Hospital Madariaga realiza más de 4.000 intervenciones quirúrgicas al año, divididas en programadas y de urgencia. La cifra se mantuvo estable durante los últimos años y no hubo cambios importantes en los números. Las cirugías más comunes son las de cálculos en la vesícula y apendicitis.



En diálogo con El Territorio el responsable del servicio, Héctor Agnesio comentó que al año se realizan alrededor de 1.800 intervenciones en vesículas y el hospital incluso ha implementado cirugías los sábados para adelantar turnos.



La apendicitis es más prevalente en adultos jóvenes y se realizan entre 500 y 600 cirugías al año con una vía de abordaje laparoscópica y es la más requerida en guardias.



“La extirpación del apéndice es la cirugía más común por guardia pero es una patología que puede ser tan sencilla como diagnosticar y operar, como ocurre más del 90% como también puede requerir cirugías muy complejas. Quizás es una de las causas más comunes de consulta en quienes tienen abdómenes agudos quirúrgicos”, explicó el cirujano.



Ante una situación de varias horas de dolor abdominal, se debe recurrir al hospital más cercano y el dolor debe ser controlado durante las horas posteriores. En ocasiones no existe un diagnóstico porque el cuadro está recién iniciado. “Tienen que existir pautas de alarma, hay que darle una medicación quizás para aliviar los síntomas, pero citar a control y seguir la evolución de ese dolor”.



En cuanto a la prevención del cuadro hasta el momento no existe ninguno y la única forma de tratamiento efectiva es a través de una cirugía laparoscópica. Se extirpa el apéndice empleando pequeñas incisiones quirúrgicas y una cámara.



La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. El cuadro provoca dolor en el abdomen bajo derecho.



Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que la inflamación empeora, el dolor de apendicitis por lo general se incrementa y finalmente se hace intenso.



“La cirugía no tiene complicaciones mayores y generalmente luego de las 24 horas el paciente recibe el alta. Si no hay un diagnóstico precoz las complicaciones pueden ser mayores. Como el apéndice se conecta al intestino donde hay materia fecal, lo peor que puede ocurrir es que eso se perfore”, explicó el cirujano.



Con la perforación se genera una peritonitis y eso lleva vuelco de materia fecal dentro de la cavidad abdominal provocando una infección muy severa, que no se soluciona solamente con la extirpación.



“Muchas veces hay que recurrir a sacar la mitad del colon, eso se llama hacer una hemicolectomía. De esta manera, el paciente hace su materia fecal a través de una bolsita conectada al abdomen. Quedan con la cirugía abierta y hay que llevarlo al quirófano cada 48 horas para lavarle el abdomen con solución fisiológica y con antibióticos”, indicó Agnesio.



En estos casos la incisión debe permanecer abierta inicialmente porque existe una infección que puede extenderse. En lo que refiere a las señales de alarma para realizar una consulta y descartar cualquier diagnóstico, es que en los casos de apendicitis se puede palpar físicamente la inflamación. A diferencia de una gastroenteritis, el dolor es más agudo.



En tanto, la cirugía programada más realizada es por cálculos en la vesícula. Se realizan alrededor de 1.800 al año. “Si bien no hay causas específicas sobre el desarrollo de las llamadas piedras hay muchos factores que influyen. Entre estos, el factor que hace que geográficamente se realice más este tipo de intervenciones, es el alto consumo de harina”, señaló el responsable del servicio.



Existe una cierta prevalencia en mujeres mayores de 40 años, quienes tienen obesidad y colesterol y presentan un alto consumo de chipa, reviro y masas varias.



En el hospital realizan cirugías en vesículas los días lunes, miércoles y viernes y por la alta demanda tuvieron que habilitar los sábados también para esa intervención quirúrgica.

En cifras

