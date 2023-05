Camioneros protestan y piden apertura de votos

martes 09 de mayo de 2023 | 6:02hs.

Un grupo de camioneros en Paraguay anunció su movilización ayer en apoyo a los sectores que reclaman la apertura de los sobres que contienen los votos de las elecciones generales del pasado 30 de abril, en los que se impuso el economista Santiago Peña, del gobernante Partido Colorado.



El portavoz de la Asociación de Camioneros del Paraguay Bernardino Fernández indicó a la radio ABC Cardinal que los conductores del departamento de Alto Paraná (este) decidieron “salir a la orilla de la calle para acompañar a los ciudadanos que están reclamando la transparencia”.



El dirigente anticipó que será una “manifestación pacífica” y sin bloqueo de rutas. En tanto desde otras ciudades aguardaban definiciones para sumarse o no a la protesta pacífica.



Fernández consideró “imposible” trabajar “en esta situación de incertidumbre”, al advertir que los “perjudicados” son los camioneros que se desplazan por las vías.



No prevén recuento

El llamado “cuarto sobre”, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), contiene los boletines de voto, es decir, los válidos, en blanco, nulos y los sobrantes.



El organismo electoral ha advertido que la ley en Paraguay no prevé el reconteo de los votos.



El excandidato presidencial Efraín Alegre, segundo en las votaciones generales, y el aspirante antisistema Paraguay Cubas han exigido se abra el llamado “cuarto sobre”.



Cubas permanece bajo detención preventiva acusado de los presuntos delitos de “perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia”, después de que sus seguidores protagonizaran movilizaciones, que en algunos casos derivaron en disturbios.



Pese a la convocatoria de la Asociación de Camioneros del Paraguay, el dirigente del llamado Frente Aratirí Darío Toñanez se deslindó de la movilización.



“La mayoría de las asociaciones aglutinadas en este frente no están de acuerdo con este tipo de manipulación o arreo político”, señaló Toñanez, cuya agrupación reúne a unos 2.000 conductores de camiones, grúas y transportes escolares.