L-Gante mostró su nueva dentadura con detalles de oro y diamantes

martes 09 de mayo de 2023 | 6:00hs.

L-Gante es fanático de los accesorios y suele usar grandes cadenas o pulseras. Ahora el músico sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva adquisición: una pieza dental similar a una dentadura postiza realizada en oro amarillo de 18 kilates, con apliques de diamantes naturales.



En su cuenta oficial de Instagram, el popular cantante compartió imágenes de este exclusivo accesorio y señaló: “¡No llegué a hacerme la estética de los dientes! Pero algo es algo, ¿no?”. Esta pieza se realiza a medida, al tomar moldes de la boca, y para usarla no es necesario utilizar ningún tipo de pegamento.



Elián Ángel Valenzuela tiene algunas imperfecciones en su dentadura, pero hasta ahora no se sometió a ningún tipo de tratamiento estético para mejorar su sonrisa. Incluso una vez bromeó sobre este tema cuando uno de sus seguidores le preguntó: “¿Qué te impide arreglarte los dientes?”. Él publicó una selfie luciendo un aplique de brillos sobre su y respondió: “Mi otro yo”.



Por otra parte, la semana pasada L-Gante asistió al cumpleaños de Ariel Ansaldo, quien invitó a varios de sus excompañeros de Gran Hermano, como Romina Uhrig, Florencia y Camila Lattanzio, Mora Jabornisky, Maximiliano Giudici, Coty Romero, Alexis Quiroga, Thiago Medina, Daniela Celis, Lucila Belén Villar, Nacho Castañares, Agustín Guardis y Juliana Díaz, entre otros.



Pese a los idas y vueltas que el artista tuvo con varios de los ex hermanitos, se llevaron súper bien. Incluso compartieron el mismo sector para sentarse. El cumpleañero, por ejemplo, subió una imagen en la que se los ve a L-Gante, Thiago, Daniela, y Romina con su ex esposo, con quien está arreglando la situación.