Votantes disconformes con cambio de centro de votación sin justificación

lunes 08 de mayo de 2023 | 21:19hs.

Luego de la jornada electoral, cerca de 200 electores que debían pertenecer al Centro de Votación de Tobuna, mostraron disconformidad ya que, de votar normalmente en su localidad, ayer debieron arreglarse para trasladarse por 33 kilómetros y sufragar en San Pedro. Algunos realizaron el reclamo, otros lograron votar, pero hubo personas que por esa razón no logró emitir su voto.

Si bien la jornada electoral se desarrolló sin sobresaltos, existieron algunas cuestiones que complicaron el acceso a las urnas. En San Pedro, justamente para acortar distancias, los electores que residen en Terciados Paraíso y Tobuna, con sus respectivas zonas aledañas, tienen la posibilidad de votar en cercanía a su lugar de residencia.

Ayer, varias personas de Tobuna, que por lo general no manejan los medios electrónicos para haber averiguado previamente el lugar donde votaban, se encontró con la sorpresa de que su centro de votación fue modificado sin existir algún motivo que justifique el cambio ya que todos cuentan con el domicilio en Tobuna y no han realizado cambio de domicilio o mucho menos solicitado dicha modificación.

Como acostumbraban votar en el lugar, no se preocuparon de conseguir un medio de transporte para ir a votar por lo que algunos no lograron llegar o debieron resolver a como sea el inconveniente porque no todos cuentan con movilidad, y de ser así, resulta un gastó considerable movilizarse con el alto costo del combustible.

"Nos han mandado a votar a San Pedro, cuando siempre votamos en la 613, por algo hicimos el cambio de domicilio para votar acá, para que a última hora nos encontramos con este cambio. No sé a qué se debe, gente con familia que tuvo que ver cómo hacer para trasladarse tan lejos a votar" reclamó uno de los damnificados, que pidió mantenerse en anonimato.

En el lugar van a redactar una nota para enviar a Posadas y que desde el Tribunal Electoral revean los cosas para que en las próximas elecciones no tengan que pasar por la misma situación. Algunos que consultaron el padrón previamente, realizaron el reclamo virtual, en tiempo y forma, pero dicho trámite no impacto. Dos casos no aparecieron en el padrón.

En Tobuna, el Centro de Votación habilitada es en la escuela 613 cuenta con 5 mesas, donde según el último padrón deben votar 1145 electores.