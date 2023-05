"Tiene toda la evidencia en contra", reveló la hermana de Daniela Radke tras la detención del sospechoso

lunes 08 de mayo de 2023 | 12:19hs.

"La mató de la forma más horrible. En un principio no pensamos que era él pero ahora tenemos certezas porque tiene toda la evidencia en contra", reveló Macarena Rodríguez, hermana de Daniela Carmen Radke (23), luego de la detención del principal acusado de haber cometido el femicidio en la ciudad de San Vicente.

El sospechoso, identificado como Alan Calixto C. (30), fue detenido esta mañana en un inquilinato de la avenida Nestor Kirchner de la mencionada localidad. Los investigadores llegaron a él a instancias de los testimonios aportados, pero principalmente en función del cotejo de una cámara de seguridad del inmueble en la que aparece el viernes a la madrugada circulando al mando de una moto blanca con lo que se cree es el cuerpo de la víctima colgado en el tanque de combustible.

Con más detalle se confirmó que el acusado llegó con Radke en la Motomel Skua blanca con detalles negros, cerca de las 17.30 del jueves, pero a las 2.30 del viernes salió del lugar en la moto, llevando aparentemente el cuerpo colgado del tanque de nafta en forma perpendicular. El retorno se produjo ocho minutos después.

En base a eso cree que el asesinato fue cometido en la pieza que el sujeto alquilaba y desde ese lugar el cuerpo de la joven fue llevado y descartado en el sitio donde finalmente lo encontraron el viernes a la mañana.

Sobre el acusado Rodríguez admitió que lo conoce desde hace varios años e incluso estuvo presente en el momento en que su hermana lo conoció, hace un tiempo. "No puedo juzgarlo, digamos, ya tuve una experiencia y bueno, no pensé que sería tan capaz de hacer eso, de esa forma. No daba esa personalidad", aclaró.

En ese sentido manifestó que su hermana "no tenía una relación frecuente" con el sindicado autor del crimen pero "eran conocidos porque se daba con las amigas de ella". Mencionó además que no les fue fácil reconocerlo porque "siempre que la buscaba no se bajaba de la moto, se quedaba con el casco puesto, por eso mi mamá ni siquiera le conocía la cara. El jueves, por ejemplo, cuando pasó a buscar a mi hermana la esperó en el camino".

Conociendo al sindicado asesino, insistió que "nunca daba su personalidad como asesino o abusador, pero tampoco sé qué fue a hacer mi hermana con él". Cabe mencionar que la autopsia detectó en el cuerpo signos de haber mantenido relaciones sexuales, pero buscan saber si fueron consentidas o forzadas. Lo que sí se confirmó es que la joven madre fue estrangulada.

"Como familia estamos tratando de asimilar todo esto y vamos a sentir alivio cuando le den perpetua, porque no puede andar suelto un asesino. Tampoco sabemos si va a quedar preso mucho tiempo, por ahora es mucho dolor e incertidumbre", lamentó Rodríguez y en esa línea convocó a quienes se quieran sumar a la marcha por justicia que se realizará este miércoles desde las 8.