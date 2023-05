Furor en redes por Julieta Poggio y su debut en Fuerza Bruta

lunes 08 de mayo de 2023 | 7:50hs.

Luego de salir de la casa más famosa del país, Julieta Poggio vive un cuento de hadas. La “hermanita” que quedó en tercer lugar durante la última edición de Gran Hermano, cosecha un éxito que la posiciona como una de las figuras más buscadas entre todos los participantes de la casa. Lejos de los escándalos, Julieta se concentra en su carrera y en su amor por el baile y la actuación.

La jóven talentosa cuenta que en su futuro se encuentran nuevos proyectos y un debut en teatro de la mano de José María Muscari. Y en diálogo con LA NACION, ella habla de su presente profesional como debutante de Fuerza Bruta.

''Ellos me convocaron para ver si me animaba. Y estoy más que feliz, es un sueño cumplido. La devolución de la gente también me llena mucho, porque es muy distinto ensayarlo que hacerlo en vivo, con todas las personas mirándote. Estoy muy contenta con el resultado y con los chicos con los que trabajé. Me sentí muy cómoda con todos ellos'', cuenta la bailarina.

Al mismo tiempo, luego de que se viralizara su participación en esta obra, los fanáticos de Julieta, la ovacionaron en las redes por su gran destreza física y su talento desmedido para cumplir sus sueños.

Julieta Poggio: éxito profesional asegurado

Julieta Poggio no tiene techo, merecido todo lo que le esta pasando pic.twitter.com/XaM7ygP7DO — feli (@nom0leste) May 7, 2023

descripción de talento en persona: JULIETA POGGIO 🔥 pic.twitter.com/gnzVYd79Ok — julieta (@jupoggioqueen) May 7, 2023

el talento de julieta poggio, realmente no tiene techo.

se merece todo lo que le esta pasando 🔥pic.twitter.com/hLcc2HWuK1 — julieta (@jupoggioqueen) May 7, 2023

Todo lo que es tener Talento y Carisma

Julieta Poggio en Fuerza Bruta pic.twitter.com/iy4GpnkQjp — Nahuel Saa (@LaCritiok) May 7, 2023

Al mismo tiempo, los hermanitos con quien la jóven compartió durante 5 meses la casa más famosa del país, la fueron a ver en su debut en el escenario del reconocido show de Fuerza Bruta.

Los hermanitos con julieta en el estreno de Fuerza bruta pic.twitter.com/HORwEywqGq — feli (@nom0leste) May 7, 2023

Julieta habla de su futuro laboral

''Tengo un proyecto de streaming en Telefe, con Nacho, Dani y La Tora. Se llama Fuera de joda y vamos a estar de lunes a jueves de 19 a 21. Ahí vamos a tocar un montón de temas súper divertidos, cada uno con lo suyo. A mí me encantaría hacer algo de espectáculos y Dani va a hacer una sección de Venganiela. Va a estar muy bueno. A mí me encanta compartir esto con ellos y que haya quedado una relación tan linda fuera de la casa'', confiesa la actriz.

A la jóven talentosa aún le quedan las pistas de José María Muscari para recorrer, con una propuesta única que la hará crecer a nivel profesional, sin embargo, con el debut del mega espectáculo de Fuerza bruta, la bailarina ya se ubica con un pie en la cima.

''Esto en un sueño mega cumplido. Con esto de Fuerza Bruta pude mostrar mi parte de danza; con Coqueluche voy a mostrar mi lado actoral. ¿Pero sabés qué me gustaría? Conducir. Algo para chiquitos, porque yo tengo un público muy de chiquitas, y me siguen mucho, me copian, veo que hacen mis audios y siento que tengo mucho feeling con los chicos. Hacer algo de eso me encantaría.

¿Julieta Poggio se convertirá en la nueva Panam?