Pese a la lluvia, 75% del padrón concurrió a votar

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:05hs.

La lluvia no dio tregua. A pesar de que en algunos sectores de la provincia las precipitaciones aparecieron por la tarde, las malas condiciones climáticas dominaron la zona Sur, con lloviznas en la zona centro y mejores condiciones en el Norte.



“A pesar de una jornada de mucha lluvia en gran parte de la provincia, la participación de la ciudadanía misionera en las elecciones fue de alrededor del 75%, según los reportes de la policía provincial”. Las declaraciones del ministro del Gobierno, Marcelo Pérez, resumieron el domingo de comicios.



El funcionario provincial, quien ofició de vocero en la Casa de Gobierno, aclaró que “no hubo hechos que hayan empañado la jornada y se vivió en un clima de paz y concordia. Los misioneros dimos una muestra de responsabilidad ante la mirada de todo el país”.



A primera hora, minutos después de habilitarse los centros de votación, personas mayores respetando rituales de cada elección, se acercaron a sufragar para cumplir con el compromiso y quedar liberado el resto del día. Antes del mediodía la afluencia fue creciendo, dado que ayer se jugó el Superclásico River-Boca. Prueba de ello fue el reporte que difundió la Policía informando que a la 13.30 horas, el 46% del padrón ya había votado.



El ritmo no se detuvo durante la siesta provocando que cerca de las 17, más del 65% haya concurrido a las 2.943 mesas que autorizó el Tribunal Electoral, para cerca de 990.000 misioneros habilitados. Durante toda la jornada, candidatos de diferentes sublemas, utilizaron las redes sociales para informar números de teléfonos habilitados para solicitar traslado. El mensaje estaba dirigido al sector de la ciudadanía que no eligió el transporte público gratuito.

En cifras

75% Del total del padrón de electores misioneros concurrió a votar durante la jornada de ayer, en los 78 municipios de la provincia.