Candidatos destacaron la tranquilidad de la jornada

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Durante la lluviosa jornada de ayer, los candidatos concurrieron a las urnas, mayormente durante la mañana. Desde muy temprano, algunos en Posadas y otros en localidades del interior, expresaron sus opiniones sobre las expectativas respecto al acto eleccionario.



En ese sentido, el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad –electo diputado provincial– votó en Posadas y destacó la tranquilidad con la que se llevó a cabo la jornada.



“Vivimos todo este proceso con mucha tranquilidad y respeto de la gente en el momento de votar, en la campaña, en la política, una política muy madura, una población que exige el comportamiento de la sociedad misionera porque eso es un factor preponderante porque no altera la paz social de nuestro pueblo”, enfatizó.



Por su parte, el vicegobernador Carlos Arce emitió su voto en el Instituto Pedro Goyena de la ciudad de Posadas.



Al salir, adujo que “somos 990 mil personas aptas para participar de la elecciones, casi más de 40 mil con respecto a las últimas elecciones legislativas en Misiones”.



De la misma manera, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira se acercó a emitir su voto junto a su familia cerca del mediodía a la Escuela 528 de la capital provincial. En ese marco, fue escueto al sostener: “Que las urnas hablen”.



En tanto, el diputado provincial y electo gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua votó durante la mañana en la ciudad de Oberá, de donde es oriundo. “Es un día fantástico como todos los días de elecciones en absoluta tranquilidad, afortunadamente abrieron todas las mesas y la gente tiene la oportunidad de elegir libremente sobre su futuro”, había expresado al salir.



Algo similar fue expresado por el electo vicegobernador, Lucas Romero Spinelli: “Todo lo vivo con mucha calma, el trabajo está realizado y no se va a detener ni un sólo día . Lo importante es que la gente ejerza su derecho y elija qué es lo mejor para la provincia, incluso en el rango etario en el que es optativa su participación, importante en cómo se han involucrado de una forma u otra”.



Oposición

En la misma línea, el diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, aseveró, tras votar en la Escuela Normal Mixta de Posadas, que “lo importante es que los misioneros voten en paz, en tranquilidad, que el misionero elija. Así que estamos muy contentos”.



Quien lo acompañó como candidata a vice, Natalia Dörper, sostuvo que “a todos los misioneros les pedimos que vayan a votar, es la manera que tenemos de que nos escuchen. También quiero agradecer a todos los fiscales por estar ahí cuidando nuestros votos”. También el primer candidato a diputado, Pedro Puerta, agradeció a los misioneros “que están fiscalizando, trabajando por la democracia”.



En cuanto al candidato a gobernador de La Fuerza de Todos, Isaac Lenguaza, indicó: “Es un día de elecciones, de mucho esfuerzo de los fiscales, presidentes y todos los equipos de los distintos espacios políticos tratando de que la gente se acerque a los lugares de votación. Creo que está muy tranquilo, hoy lo único que falta es que la gente haga ese esfuerzo de un día de lluvia de venir a votar”. Su candidato a vicegobernador, Santiago Mansilla, expresó a la hora de votar “ejerciendo el deber ciudadano. Hoy el pueblo misionero elige”.



En tanto, el primer candidato a diputado provincial de La Fuerza de Todos, Cristian Castro, celebró “40 años de democracia, donde comienza pero no termina el deber cívico de cada ciudadano de la república. Que viva la democracia, ni un paso atrás”.



Tras emitir su voto en el Instituto Santa María de las Misiones, Pablo Velázquez candidato a intendente de Posadas sostuvo: “Nosotros venimos con mucha fe, esperanza y el coraje de siempre para darles un futuro mejor a los posadeños que es por lo que trabajamos todos los días”. “Tenemos que acercarnos a votar, hacerlo en paz, con alegría y con profunda convicción democrática y por eso es que estoy convencido que tienen que estar todas las boletas que todos tienen que poder participar”, concluyó.