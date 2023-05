Leonardo Stelatto fue reelecto como intendente de Posadas

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:05hs.

El reelecto intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto, tras conocerse el triunfo obtenido, aseguró que se cumplió con el objetivo y durante la jornada electoral destacó que se desarrolló una campaña electoral con mucha convivencia en la ciudad.



“Seguimos fortaleciendo este espacio para la ciudad de Posadas.



Hoy el pueblo apoyó el trabajo que venimos realizando, y vamos a seguir con soluciones para la ciudad”, manifestó en referencia al desafío que viene en este nuevo período de gobierno.



En conferencia de prensa, agradeció “al ingeniero Rovira por acompañar y participar de esta jornada democrática”.



Destacó: “Pudimos cumplir objetivos” en referencia a lo que se habían propuesto al iniciar la campaña electoral e ir en busca de un nuevo mandato.



Luego agradeció a todos los sublemas y candidatos que participaron de la contienda electoral, en especial del espacio político que representa.



“Trabajamos en equipo para que nuestro espacio político tenga hoy un gobernador electo a Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli que no estuvo acompañado para fortalecer este espacio político y también al equipo de trabajo municipal, secretario”.



Resaltó la actividad de los colaboradores que brindaron servicios durante la inclemencia climática, “por el acompañamiento que siempre tenemos y seguramente tendremos”.



Ratificó Stelatto: “Para nosotros eso es fundamental, el pueblo de Posadas ha podido conformar un apoyo masivo al trabajo que se viene realizando desde la renovación”.



Durante la votación

En forma previa, en el momento del voto había destacado: “Creo que es una fiesta en la que tenemos un deber que cumplir y donde tenemos la posibilidad de elegir nuestros representantes, así que creo que tenemos que entender que tenemos que tratar de que todos vengan a votar a pesar de las inclemencias del tiempo”.



Además agregó que es importante fortalecer el momento de la democracia a través del sufragio, “así que cumpliendo un poquito con esto siempre la forma de votar lo hago a primera hora y acompañado por mi hijo y seguramente después seguiremos la jornada desde las actividades que nos toca para apoyar en la logística para que toda la fiscalización sea correcta”.



“El desarrollo de la campaña fue normal como tiene que ser, con mucha convivencia de todas las partes, tratando siempre cada uno de expresar los proyectos para que el ciudadano se pueda expresar también en las urnas. El ciudadano siempre quiere elegir su gobernante y en eso tenemos que acompañar para que concurran todos a votar, facilitar las posibilidades para que podamos tener el mayor porcentaje de gente que defina estas elecciones”, consideró.



Sobre ese punto indicó que se está trabajando puntualmente en algunos sectores más alejados “donde por ahí hay que llevarlos a otros sectores de la ciudad por cuestiones de cambio de domicilio que no lo han hecho y estamos muy atento a apoyar al ciudadano para que pueda emitir su voto. Una vez terminada la jornada estaré dando vuelta por la ciudad y más seguro que también esté por el búnker ubicado por Francisco de Haro casi Santa Cruz”.



“Nosotros ya mañana tenemos pensado salir a limpiar toda la ciudad, también he pedido a través de una reunión que tuvimos el viernes con todos los secretarios que invitemos a todos los espacios políticos a que cada uno retire lo que ha colocado para que sea más fácil y ágil poner nuevamente en forma normal a la ciudad como nos gusta ver a todos”, finalizó.