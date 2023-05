El Frente Renovador consiguió un firme triunfo en toda la provincia

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:06hs.

El Frente Renovador, representado por la fórmula Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli, consiguió ayer un contundente triunfo frente a los demás espacios políticos en las elecciones provinciales.



Por el mismo espacio político, Leonardo “Lalo” Stelatto obtuvo un amplio triunfo, por lo que administrará por un nuevo mandato la ciudad de Posadas.



En una conferencia de prensa destacaron la participación de la ciudadanía y también agradecieron por el amplio respaldo brindado a la renovación.



El encargado de abrir la conferencia de prensa fue Carlos Eduardo Rovira, electo diputado provincial, al sostener que la fórmula Passalacqua y Romero Spinelli le dio al Frente Renovador Neo “el triunfo más contundente que se haya conocido hasta este momento”.



Martín Arjol, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, reconoció a última hora de ayer la derrota electoral y felicitó a Hugo Passalacqua como el nuevo gobernador electo de Misiones.



“Estamos con el vaso medio vacío, cuando uno se somete a un proceso electoral uno pretende ganar, pero teniendo el resultado y haciendo un análisis rápido, el resultado para nuestro espacio político fue positivo”, dijo para luego detallar los resultados globales obtenidos.



Si se comparan con las elecciones del 2019, entonces el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad junto a su compañero de fórmula Carlos Arce, que culminan mandato en diciembre, había conseguido el 73% de los votos y en segundo lugar se ubicó, con un 17%, Juntos por el Cambio, que proponía a Humberto Schiavoni y Luis Pastori como candidatos a gobernador y vice.



En tanto, en tercer lugar resultó entonces Isaac Lenguaza y Héctor “Cacho” Bárbaro, la fórmula que presentó entonces el Frente Popular Agrario y Social.



En esta oportunidad, y en una jornada de intensas precipitaciones durante toda la jornada electoral, en especial en la zona Sur, la renovación consiguió el 64,56% de los votos, con el 80% de las mesas escrutadas al cierre de esta edición. Estos datos corresponden al Correo Argentino, al no restablecerse la página eleccionesprovinciales2023.misiones.gov.ar/



Asimismo, Juntos por el Cambio, la dupla integrada por Martín Arjol y Natalia Dörper, consiguió el segundo lugar con un 26,34% de apoyos, seguida por La Fuerza de Todos, con los diputados provinciales Isaac Lenguaza y Santiago Mansilla, candidatos a gobernador y vice, con un 4,64%.



Quedaron muy alejados, los candidatos del Frente Amplio, Julia Perié y Aurelio Torrez.



Más aún el Partido Demócrata, encabezado Jorge Pelinski y Marilene Esmeralda Re; el partido Por la Vida y los Valores, con Débora Mangone y Emilio Abal; y el Partido del Obrero, que como candidatos a gobernador y vice llevó a Lorenza Villanueva y Eduardo Demetrio Cantero.



Por su parte, el partido Integración y Militancia también estuvo presente en el cuarto oscuro. Ello a pesar de que Ninfa Alvarenga y Julio Peralta, como candidatos a gobernador y vice habían renunciado en forma previa.



Sin embargo, el Tribunal no dio lugar a esas presentaciones, señalando que habían vencido los plazos.



El acto comicial comenzó sin contratiempos en toda la provincia, pero la cantidad de lluvia caída desde el primer minuto de votación frenó la concurrencia en horas de la mañana que se fue compensando desde el mediodía hasta llegar a un 75% de participación, según afirmó el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, que fue detallando el desarrollo de la jornada.



Celebraciones

Ya en la sede del Frente Renovador, el presidente de la Cámara de Representantes y reelecto diputado Carlos Rovira celebró la victoria del partido.



“El Frente Renovador Neo que acaba de nacer es una edición inédita, que permite el acceso de muchas personas, acercando su experiencia y visión para seguir apuntalando con gestión y trabajo, en todos los pueblos de Misiones”, indicó.



Al tiempo que situó a Misiones en la vanguardia política de la Argentina. “La renovación es el traslado del poder del ciudadano hacia el proyecto político. Tenemos proyecciones de vanguardia, de una Misiones innovadora, creativa y que le abrió la puerta a la juventud sin echar a los viejos”, dijo.



Además, señaló que “buena parte de este éxito lo tiene la gestión del mejor gobernador del país Oscar Herrera Ahuad”, y destacó la gestión en Posadas de Leonardo “Lalo” Stelatto.



“Esta construcción política defiende las ideas, una idea amplia de provincia, alejada de los odios y las grietas que vienen de otro lado. Tenemos un talante tranquilo pero firme. La renovación no tiene dueño, es de todos y por eso se ha ampliado”.



El conductor del espacio destacó que “más de 500 mil votos hemos conseguido hoy para este proyecto”, para advertir que ello no es para alimentar la vanidad y prometer “lo devolvemos con trabajo, cotidianidad y rescatando la esperanza de la gente”, sostuvo.



Rovira afirmó que “es enorme el camino de lo que falta por hacer pero más grande es el espíritu de servicio”.



Garantía de trabajo

Por su parte, el actual gobernador y electo diputado provincial Oscar Herrera Ahuad tomó en segundo lugar la palabra y mencionó que con este resultado “tienen la garantía de trabajo, gestión, cercanía, humanidad, humildad y conocimiento en Hugo Passalacqua”, planteando de esta manera lo que viene para la administración provincial.



“Siento enorme felicidad de acompañar a Carlos Rovira y a todos los diputados electos en la Cámara. La renovación no cumple años, cumple objetivos, realidades, hechos. Ese el ejemplo claro de lo que es el misionerismo”, señaló. Mientras, adujo que el hecho de que “hayamos superado el 70% de participación quiere decir que el misionero tiene compromiso”.



La fórmula ganadora

Desde el próximo 10 de diciembre, la provincia de Misiones tendrá a Hugo Mario Passalacqua y Lucas Romero Spinelli en la gestión del Ejecutivo.



En ese marco, Romero Spinelli habló anoche tras conocerse la contundente victoria de la fórmula y agradeció a la militancia del Frente Renovador “que llevó la propuesta hasta la última colonia”.



“Represento a la gran juventud de la provincia. Me considero un nativo renovador y este espacio me dejó proponer ideas. Es momento de redoblar la cercanía con la gente”, argumentó.



Tomar la posta

Por su parte, el electo gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, se expresó y afirmó que “Rovira no es nuestro conductor, él inventó este lugar, un lugar que no existía”.



También dejó un reconocimiento para la mujer misionera y apostó a que la gente joven tiene que “tomar la posta”.



“Es un período renovador neo. Tengo la seguridad de que lo que viene para Misiones después de la gobernanza de Herrera Ahuad -que me va a costar una bocha alcanzarlo- es muy bueno”, resaltó el electo mandatario provincial durante la conferencia de prensa.



Luego volvió a remarcar la importancia del misionero y su compromiso con la ciudadanía.



Fue al ratificar que “nunca buscamos fotos con extraños, sino con muestra gente de a pie. No queremos que vengan de Buenos Aires a bendecirnos”.



De esta manera, Passalacqua vuelve a remarcar un estilo que caracterizó a su gobierno, de fuerte defensa y autonomía provincial.



“Somos un espacio misionerista, estamos validados por el pueblo”, afirmó. Para concluir recordaría un pensamiento de José Gervasio Artigas y actualizarlo en este momento al citar que decía “Buenos Aires sólo da amarguras y Misiones sólo da felicidad’”.