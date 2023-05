Arranca el debate contra cuatro policías por la Masacre de Monte

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:05hs.

Cuatro policías bonaerenses comenzarán a ser juzgados hoy en los Tribunales de La Plata por un jurado popular acusados de la denominada Masacre de Monte, en la que cuatro chicos murieron el 20 de mayo del 2019 tras una persecución policial a los tiros y un choque. Por el hecho familiares y amigos piden prisión perpetua.



Entre las víctimas está Aníbal Suárez (22), conocido como Garrafa o Garrafita, un joven oriundo de Concepción de la Sierra que esa noche estaba manejando el Fiat 147 que fue perseguido por patrulleros hasta impactar con un camión en San Miguel del Monte. Las demás víctimas son Gonzalo Domínguez (14) , Danilo Sansone (13) y Camila López (13).



En aquel auto, también viajaba Rocío Quagliarello, actualmente de 17 años, que sobrevivió a la persecución y el posterior choque, por el cual sufrió heridas graves en un brazo y en ambas piernas y permaneció internada durante 25 días. La joven no va a declarar pero brindó su testimonio en Cámara Gesell debido a que es menor.



Blanca Suárez es la mamá de Aníbal y está desde hace un mes en San Miguel del Monte, preparándose para este debate. Señaló que ya tiene todo preparado para viajar hoy con la madre de Gonzalo, Susana Ríos. Recorrerán poco más de 100 kilómetros y allí se quedarán alojadas en un hotel las dos semanas del juicio.



“Estoy bien, nerviosa con todo lo que está por venir. Ansiedades sobre todo. Como que ya querés que ya sea lunes y también que el tiempo se pare y que no llegue el lunes”, expresó ayer en diálogo con El Territorio, aclarando que ella no está convocada para declarar porque estaba en Misiones al momento de los hechos.



“Nosotros queremos la pena máxima para los cuatro”, remarcó.



La mujer, que antes de irse a Buenos Aires sobrevivía vendiendo milanesas - allá estuvo trabajando para mantenerse - contó la unión de los familiares en las vísperas del evento por el cual pidieron y lucharon durante estos casi cuatro años.



“Desde que llegué me siento re cómoda, con el apoyo de todos, nos reunimos con las otras mamás dos veces, una vez tuvimos una reunión y después coordinamos para ir a cenar un sábado a las cinco juntas. Estamos todos bien unidos. Hay mucho apoyo acá, es decir el apoyo de la gente acá”, describió.



Ese apoyo es tan intenso como el recuerdo de su hijo, latente en sus pertenencias y su nieto, que nació después del fallecimiento del joven y con quien se cruza en el pueblo. “Me estoy quedando en la casa de él, está todo intacto, así como él dejó, como tenía todo. Así Emanuel -otro de sus hijos- mantiene todo. Su cosas están ahí, no guardó nada, no tocó nada de él. Está todo igual, así como me dejó”, describió.



Diez jornadas

En cuanto al desarrollo de juicio, el proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, a cargo de la jueza Carolina Crispiani, y se extenderá a lo largo de diez jornadas consecutivas, por lo que su finalización está prevista para el 17 de mayo.



En el banquillo de los acusados estarán los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez y el excapitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Alberto García, que llegan detenidos al debate y son quienes se encontraban a bordo de los patrulleros que persiguieron a los jóvenes y desde donde se efectuaron los disparos que provocaron el choque.



A su vez, el fiscal de juicio será Mariano Sibuet, mientras que la querella estará dividida en tres partes: la abogada Dora Bernárdez representará a las familias Domínguez y Suárez; Margarita Jarque, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinará a las familias Sansone y López; y el letrado Ricardo Minoli, acompañará a la familia Quagliarello.



También actuarán como querellantes institucionales la mencionada CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la vez que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentó ante el TOC 4 bajo la figura de “amigos del tribunal” y será observadora del debate.



Hoy la audiencia tendrá lugar a partir de las 10 en los tribunales platenses, ubicados sobre la calle 56 entre 7 y 8, en la cual se efectuará la elección de 18 miembros de la sociedad civil que conformarán el jurado popular, doce de los cuales serán los titulares. Luego de ello, las partes efectuarán sus alegatos de apertura.



Dentro de diez días, la docena de jurados elegida deberá definir si los imputados son culpables o no de haber cometido el delito de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.



Otras voces

Por su parte, Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo Sansone, contó a Télam que se está preparando para afrontar el juicio e indicó tener “tranquilidad” a pesar de la nostalgia que le genera recordar a su hijo.



“Estoy triste porque hay que recordar nuevamente lo que pasó. Nuestros hijos no vuelven más. Que los responsables cumplan y que paguen por todo lo que resta de sus vidas”, afirmó angustiada Gladys.



Con sensaciones parecidas, Susana Ríos, madre de Gonzalo, afirmó tener “optimismo” sobre lo que suceda a lo largo de las audiencias y exigió que los cuatro policías imputados reciban “la pena máxima”. “Tengo mucha ansiedad, pero estoy preparada para lo que empezará el lunes. Me toca declarar el martes. Para mí es bueno que sea juicio por jurados porque hay suficientes pruebas para lograr lo que pedimos”, completó.



En ese sentido, la abogada de Susana, Dora Bernárdez aseguró que pedirán por la perpetua a los cuatro policías debido a que “tuvieron un accionar conjunto” y destacó que la Masacre de Monte es “el hecho de mayor gravedad institucional ocurrido jamás en la región”.



“Este caso tiene suma importancia a nivel nacional, provincial y local. Es un hecho ocurrido en el interior del país en un pueblo tranquilo. Conmovió a todo el pueblo, generó una pueblada, apedrearon la comisaría. Es justamente gracias a la gente que se presentó a declarar que esto salió a la luz porque ellos querían instalar que eran pibes que robaban y se dieron a la fuga”, manifestó Bernárdez.



Otra causa

Como se informó en varias oportunidades, la causa de la Masacre de Monte se encuentra desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate



Por su parte, Margarita Jarque, quien patrocina a las familias de Danilo y Camila a través de la CPM, manifestó que el caso reviste de una “suma importancia” para la sociedad en su conjunto y lo calificó como “emblemático, por la ferocidad con la que la policía realizó la persecución”.

Cómo fue la tragedia

La denominada “Masacre de San Miguel del Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos pertenecientes a la comisaría de esa ciudad bonaerense persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban López (13), Sansone (13), Quagliariello (entonces de 13 años), Domínguez (14) y Suárez (22).



De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, los oficiales comenzaron a dispararles en dicha secuencia, ya que observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo, lo que derivó en el choque del auto de las víctimas contra un acoplado.