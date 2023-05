Romero Spinelli: “Estoy acá representando a miles de jóvenes misioneros”

lunes 08 de mayo de 2023 | 0:08hs.

En la Casa del Militante el electo vicegobernador Lucas Romero Spinelli sostuvo que “es un momento de redoblar los esfuerzos, la cercanía con la gente, trabajar por la felicidad del pueblo misionero. Si no me conocen, ya me van a conocer con hechos, no con promesas ni palabras”. Agradeció “a todos los misioneros que a pesar de las condiciones climáticas fueron a ejercer su derecho de votar, de elegir a este espacio político que es de todos los misioneros”.

Hizo referencia también “a los compañeros de trabajo y especialmente a la militancia del Frente Renovador que llevó la propuesta de este proyecto a la última colonia, picada, defendiendo con hechos el proyecto”.

Además, valoró el trabajo y la inclusión de Rovira “para que los jóvenes seamos protagonistas, podamos participar y eso hace que yo esté acá hoy representando a esa gran juventud de la provincia, miles y miles que ven hoy este espacio político como único para hacer realidad su sueño y seguir trabajando por un futuro mejor”, cerró.