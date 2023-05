San Vicente: no detectaron signos de abuso en el cuerpo de Daniela cuerpo de Daniela

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:03hs.

El resultado de la autopsia preliminar para resolver el crimen de Daniela Radke (23), quien fue encontrada sin vida el último viernes en una zona de malezas en la localidad de San Vicente, determinó como causa de muerte una asfixia por estrangulamiento, según pudo saber El Territorio en base a fuentes del caso.



Al respecto, la operación descartó que la joven haya sido víctima de una agresión sexual. Es decir, no fue abusada.



Los informes de la Morgue Judicial fueron recibidos en la víspera por las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, quienes trasladaron la novedad a los investigadores del caso, con los lineamientos a seguir. El sumario policial, por el momento, está caratulado como “homicidio”.



Se detalló que la joven de 23 años falleció luego de ser asfixiada “con un elemento contundente blando” y el informe consigna que “no se observó signos de agresión sexual”.



Como viene informando este medio, el hecho aún no tiene detenidos, pero sí un sospechoso. Se trata de un hombre que habría buscado a la víctima en su vivienda, durante la tarde del jueves y que se trasladaba en una motocicleta blanca, según lo manifestó una familiar de la joven.



Los especialistas intentan establecer la ubicación exacta del muchacho para tomarle declaración y determinar si tiene relación con el crimen. Según lo dicho por la hermana de la víctima en comunicación con El Territorio, el hombre en cuestión vive en el kilómetro 52 de la localidad. Sin embargo, los efectivos policiales aún no pudieron dar con su paradero.



El hecho

El caso se empezó a investigar durante la mañana del viernes, cuando una comisión policial se trasladó hacia la calle Miranda, en acceso principal al barrio Unido, luego de recibir una llamada de transeúntes que alertaban que una persona estaba desvanecida.



Al llegar al lugar constataron la presencia de una mujer delgada, de estatura baja y cabello negro largo que yacía boca abajo en las malezas, a unos 20 metros de la calle de acceso al barrio.



El médico policial en turno examinó el cuerpo Radke y diagnosticó lesiones en la región anterolateral del cuello, por lo que se solicitó una autopsia para determinar la causa de la muerte y para estudiar la posibilidad de un abuso.



También se encontraron dos prendas de ropa interior guardadas debajo del pantalón de la mujer, en la zona de su ingle.



Esto último supuso un abuso sexual que fue descartado en los análisis más complejos.



A su vez, personal responsable de la investigación indicó que el trágico episodio que finalizó a 800 metros de la ruta provincial 13 habría sucedido entre seis y siete horas antes del hallazgo. Es decir, en las primeras horas de la madrugada.



Macarena, hermana de la víctima, manifestó el viernes en diálogo con El Territorio que la última vez que la vio con vida fue a las 16 del jueves. Asimismo, expresó que la mamá fue la última que se comunicó con Daniela.

Daniela Radke tenía 23 años.

“Ella le llamó a mi mamá a las 18 diciéndole que se iba a la casa de un amigo, que le había pasado a buscar con una moto blanca y tenía casco del mismo color”. Ante la consulta de quién era ese amigo, la entrevistada mencionó que no conocía su nombre y que sólo sabía que vivía en el Kilómetro 52.



“Daniela sólo dijo que iba a comer un guiso a las 21 y después volvía, pero nunca apareció”, lamentó. Además, mencionó que del amigo no supieron más nada, ya que “él desapareció”.



Por último, manifestó que el único sospechoso del crimen ”por ahora es ese muchacho. Los policías nos dijeron que iban a buscar en las cámaras del kilómetro 48”, señaló.



Ayer la joven confirmó que el cuerpo fue entregado en la noche del sábado, luego de la autopsia, para la correspondiente inhumación.

En cifras

6 Las horas transcurriereron desde que se cometió el asesinato hasta que hallaron el cadáver, según determinaron los especialistas.