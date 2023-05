Central goleó a Platense y sigue en el lote de los de arriba

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:01hs.

Rosario Central le ganó 4-0 a Platense en el estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 15 de la Liga Profesional. El Canalla sumó los tres puntos importantes para no perderle pisada a River, el puntero.



El dueño de casa tuvo un gran partido de local en un encuentro que dominó desde el comienzo ante un equipo de Martín Palermo que aunque intentó, no pudo reaccionar y sufrió una dura derrota en el torneo argentino.



A los 10 minutos del comienzo, el arquero del Calamar, Ramiro Macagno le hizo una falta a Alejo Veliz dentro del área luego de un mal pase hacia atrás de la defensa y el árbitro Fernando Espinoza no dudó en cobrar un penal, que Víctor Malcorra cambió por gol.



El segundo tanto llegó con un un golazo del colombiano Jaminton Leandro Campaz a los 19’ y ya parecía irremontable para los de Vicente López.



Ya en el segundo tiempo, el encuentro comenzó cortado con poco juego, pero a los 20’ apareció Veliz y convirtió el tercero. El juvenil viajará hoy a concentrarse con la selección sub 20 de Mascherano para el Mundial.



Para sellar una contundente victoria que pone a Rosario Central en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos, Tomás O’Connor, que había entrado hacía 14 minutos y en su debut, puso el 4-0 en la última jugada.



Duelo de perseguidores

San Lorenzo y Defensa y Justicia, los perseguidores más cercanos del líder River, se medirán en el Nuevo Gasómetro en una atractiva propuesta de la 15° fecha.



El partido se disputará desde las 17 con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports.



Cada uno con su estilo ha logrado involucrarse en la lucha por la punta del torneo, en simultáneo a su participación en las Copas Argentina y Sudamericana. San Lorenzo es escolta con 28 unidades y Defensa trepó hasta el tercer lugar con 27.



Por su parte, Racing, alejado de la pelea por el título, recibirá a Talleres. El partido se jugará desde las 19.30 en Avellaneda, contará con el arbitraje de Facundo Tello y la transmisión de Espn Premium.



La jornada empezará en Sarandí, donde Arsenal será local ante Gimnasia desde las 15.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y transmisión de Espn Premium.



Además, Central Córdoba y Sarmiento cerrarán la fecha en Santiago del Estero. El partido se disputará desde las 21.30 con Jorge Baliño como árbitro y transmisión de TNT Sports.