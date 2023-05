Vencen un billón de pesos y el gobierno quiere estirar plazos

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:02hs.

A medida que va pasando el tiempo se aproxima el mes clave para los mercados. El horizonte de negocios llega hasta agosto, momento en el que despejarán las dudas sobre las candidaturas presidenciales. En ese contexto, el Tesoro nacional viene haciendo todos los esfuerzos para estirar los plazos de sus colocaciones mensuales de deuda en pesos para que los vencimientos ya puedan ir entrando en el período del próximo gobierno.



En mayo, por caso, tendrá que renovar otro billón de pesos, monto similar al de abril, un mes en el que pudo refinanciar deuda por el 124% y terminar el cuatrimestre con un neto de 126% en línea con lo que se necesita para cerrar el programa financiero de este año.



En medio de una corrida cambiaria y de tensiones con los mercados, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, pudo conseguir un neto superior a los $270.000 millones, por encima del $1,1 billones de vencimientos, el monto más elevado desde mediados del año pasado.



“Se logró romper con la tendencia decreciente que mostró el rollover en el primer trimestre”, señaló en un informe reciente la consultora Ecolatina.



La novedad de abril fue que el plazo promedio de colocación fue de 8,3 meses, lo que pudo romper la barrera de los 3,5 a 4,5 meses que se venían registrando hasta aquí. Se consiguió con un bono dual que vence en febrero de 2024. El costo para renovar $1 billón fue pasar a instrumentos indexados el 94% de lo colocado. En el trimestre anterior era el 50%. Y hubo que convalidar tasas más altas, del 135% en el caso de las Letra a Descuento (Ledes).



En mayo, de acuerdo con la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el gobierno tendrá que renovar cerca de $1 billón. Los vencimientos más importantes son el 19 de mayo con una Lecer por casi $371.000 millones y el 31 de mayo una Lede por $476.000 millones. El 23 expiran Bontes por unos $140.000 millones.



La duda entre los inversores, vistos los buenos resultados del primer cuatrimestre con la deuda en pesos, apalancados por la ayuda de las agencias del estado, es si ya está despejado el camino hasta fin de año. “Estimamos que el Gobierno deberá seguir manteniendo atractiva la oferta de instrumentos de deuda soberana con mayor tasa e indexación para alcanzar el rollover necesario, en paralelo con un BCRA que seguramente siga interviniendo en el mercado secundario para sostener dicha estrategia”, advirtió Ecolatina.



Setti tendrá ahora toda esta semana para analizar el comportamiento de mercado luego de que las últimas medidas mostraran resultados para tranquilizar los dólares financieros y atenuaran la predisposición de los inversores a dolarizar carteras. En ese sentido, habrá un primer llamado el 18 de mayo, y el segundo será el 30.



En tanto, según la OPC, en lo que resta del año quedan por vencer el equivalente a U$S 41.138 millones y de ellos U$S 34.118 millones expiran entre julio y septiembre. En julio vencen U$S 15.959 millones.

Ratifican suba del mínimo no imponible

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el nuevo mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría será de $506.230 brutos a partir de mayo, medida que beneficiará a 250.000 empleados y empleadas que trabajan bajo relación de dependencia. “A partir de mayo hemos decidido aumentar el piso por el cual se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias a 506.230 pesos, llevando alivio fiscal a más de 250.000 trabajadores que dejarán de pagarlo cada mes”, dijo ayer el titular del Palacio de Hacienda en Twitter.



Según detalló Télam, desde abril tampoco se computarán horas extras o viáticos en los salarios que superen el mínimo no imponible difundido.