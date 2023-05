Adrenalina Monumental

lunes 08 de mayo de 2023 | 6:06hs.

River le ganó a Boca por 1-0 en un Superclásico candente en el Monumental por la 15º fecha de la Liga Profesional para asentarse en la punta y dejar atrás la dolorosa derrota ante Fluminense por la Copa Libertadores.



El Millonario de Martín Demichelis mostró una leve superioridad sobre el Xeneize para recuperarse del golpe en la Copa Libertadores y afianzarse en la cima del torneo, pero lo que quedará en la retina fue la tensión creciente y el estallido del final tras el penal polémico que definió una historia que se encaminaba al cero a cero.



El primer tiempo arrancó con el nivel de roce esperado para un partido de estas características, aunque la desprolijidad del árbitro Darío Herrera de medir con distinta vara dos faltas en el inicio: Rodrigo Aliendro recibió una polémica tarjeta amarilla y Alan Varela nada por una acción similar.



A partir de allí, la pierna fuerte fue moneda corriente y los protagonistas se fueron al descanso con siete amonestados.



En cuanto a lo futbolístico, fue el Millonario el que salió airoso en el trámite: fue ganando el mediocampo y encontró espacios para desplegar su juego en ataque con un peligroso Nacho Fernández, mientras que el Xeneize no logró patear al arco, ya no sorprendió cuando Luis Advíncula pasaba al ataque y el balón difícilmente les llegaba a los de arriba.



Las chances, así, fueron todas locales: Chiquito Romero apareció dos veces ante Nacho Fernández, de afuera del área y de tiro libre, y Lucas Beltrán lo tuvo con un cabezazo apenas desviado.



El complemento se inició con un conjunto de Jorge Almirón más adelantado, lo que generó espacios para un desarrollo más emotivo.



Milton Casco le sacó del buche la pelota a Sebastián Villa cuando se aprestaba a enfrentar a Franco Armani, y Nacho también lo tuvo pero lo frustró Nicolás Valentini.



El misionero Romero volvió a agigantarse luego ante un bombazo de Nicolás De la Cruz y el anfitrión tuvo la más clara con un tiro al palo del ingresado Pablo Solari tras un desvío en Valentini.



Sin embargo, en lo que siguió, y mientras ambos bandos movían el banco, el partido ganó en emotividad y el que comenzó a vislumbrarse más peligroso fue el de La Ribera.



Armani tuvo trabajo así ante Villa, con un tiro libre y otro remate cerca del final. Para entonces, Herrera había intentado terminar la noche sin complicaciones, y para ello debió hacer la vista gorda más de una vez con los amonestados, jugando con fuego. Y al final la olla a presión explotó con una polémica insoslayable.



Corría el minuto 45 cuando Solari encaró en el área y Agustín Sández pareció cortarlo con falta, aunque la repetición dejó más dudas que certezas. Sin siguiera consultar al VAR, Herrera dio el penal que a los 47’ otro ingresado, Miguel Borja, cambió por gol con un remate a la izquierda de Romero



Y esa fue la chispa que arrancó el escándalo, sumado al festejo del ingresado Agustín Palavecino en la cara de Nicolás Figal. Demasiados focos de conflicto que no tardaron en degenerarse en una batalla campal que se extendió durante largos minuto de bochorno.



El saldo del escándalo fueron tres expulsados en River: Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez, los últimos dos estaban en el banco de suplentes, y cuatro en Boca: el ingresado Miguel Merentiel, Valentini, Equi Fernández y hasta el DT Almirón, por lo que la visita también salió perdiendo en el reparto y jugó los últimos dos minutos adicionados con ocho hombres contra diez.



Así se bajó el telón de una velada que tuvo de todo. Y que promete dar muchísimo que hablar durante la semana, sobre todo con el polémico arbitraje de Herrera, apuntado por ambos equipos.



Con el triunfo, River llegó a los 37 puntos y le sacó 9 a su escolta San Lorenzo, que juega hoy ante Defensa y Justicia, mientras que Boca sufrió su séptima derrota en el certamen y quedó a 19 del Millonario.